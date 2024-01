Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

Во 2-м раунде австралийского мейджора украинка в трех сетах обыграла 28-ю ракетку мира из Бельгии Элизе Мертенс.

Australian Open 2024. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 5:7, 6:1, 7:6 (10:6)

В третьей партии украинка ушла с трех скрытых матчболов в 8-м гейме. В 12-м гейме на подаче Марты Мертенс имела матчбол.

Это была вторая встреча девушек. В 2022 году Марта уступила Элизе на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.

Украинка в четвертый раз в карьере пробилась в 3-й раунд Aus Open, что пока является ее лучшим результатом (2018, 2022, 2023).

В 1/16 финала АО 2024 Костюк сыграет против победительницы матча Мария Саккари (Греция) – Элина Аванесян.

Ранее в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии пробилась украинка Леся Цуренко, которая выиграла у Ребеки Масаровой из Испании.

Костюк также продолжает выступления в парном разряде. 16 января украинка и ее напарница Катаржина Кава из Польши разгромили тандем Татьяна Мария (Германия) / Аранча Рус (Нидерланды).

Awwwww, look at what it means to @marta_kostyuk!



She reached the third round in 2022 and 2023 - and she's done it again in 2024, rallying from a set down to defeat Elise Mertens 5-7 6-1 7-6[6]#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/WzrKTbciat