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Australian Open
17 января 2024, 14:55 | Обновлено 17 января 2024, 15:56
7592
48

Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open

Марта в трёх сетах выиграла у Элизе Мертенс в 1/32 финала австралийского мейджора

17 января 2024, 14:55 | Обновлено 17 января 2024, 15:56
7592
48
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

Во 2-м раунде австралийского мейджора украинка в трех сетах обыграла 28-ю ракетку мира из Бельгии Элизе Мертенс.

Australian Open 2024. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 5:7, 6:1, 7:6 (10:6)

В третьей партии украинка ушла с трех скрытых матчболов в 8-м гейме. В 12-м гейме на подаче Марты Мертенс имела матчбол.

Это была вторая встреча девушек. В 2022 году Марта уступила Элизе на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.

Украинка в четвертый раз в карьере пробилась в 3-й раунд Aus Open, что пока является ее лучшим результатом (2018, 2022, 2023).

В 1/16 финала АО 2024 Костюк сыграет против победительницы матча Мария Саккари (Греция) – Элина Аванесян.

Ранее в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии пробилась украинка Леся Цуренко, которая выиграла у Ребеки Масаровой из Испании.

Костюк также продолжает выступления в парном разряде. 16 января украинка и ее напарница Катаржина Кава из Польши разгромили тандем Татьяна Мария (Германия) / Аранча Рус (Нидерланды).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 48
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introvert
Солідно, потужно, видовищно. Друга і третя партії - це взагалі пісня. Могла виграти в двох, якби надто довго не входила в матч, але тут ми мабуть вже занадто багато хочемо)
Цікаво, що й англомовні коментатори (які, до речі, були в захваті від гри) обмусолювали вічну проблему Марти - надто болюче сприйняття кожного програного очка. Всі очки виграти неможливо, навіщо весь час апелювати до тренера, витрачати ментальну енергію, грузити себе дурницями і збивати з ігрового ритму? Лаконічний вердикт коментаторки: це недобре. І не посперечаєшся.Хоча в даній грі все спрацювало, тож хтозна)
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+14
Нехай щастить
Три години хорошого тенісу у виконанні обидвох тенісисток і навіть якби Марта програла ,вона всеодно заслуговувала на похвалу.Це дійсно був теніс хорошої якості.
Вітаю Марту з перемогою і бажаю продовжувати в тому ж дусі.
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+13
introvert
Дякую, Марта. Браво, Марта! Який же божевільний матч ми побачили! Фантастичний теніс, неймовірні розіграші, шалена боротьба! Не пам`ятаю від себе таких емоцій при перегляді тенісу з часів переможного Підсумкового Еліни. Марта нагадала, чому я колись закохався в її юнацький теніс... скільки ж води з тих пір сплило...)) Поки що безсумнівно найкраща жіноча гра на турнірі... і яке ж щастя, що перемогла в ньому наша дівчинка!!!
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+12
Raien
Матч вогонь, дивився на одному подиху! Марта показала характер. 
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+12
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Vlad Holl
Все нормально , але 11 подвійних і постійні балачки , які ніколи не допомагають. Далі або гречанка , або ватниця , і та і інша прохідні. Удачі , а нам задоволення. 
Чекаємо завтра Еліну і Даяну , і там повинно бути все ok. 
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+10
u6464u
Кращий матч  Костюк за всю її карьєру , зробила великий крок вперед в плані всіх елементів тенісу.
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+10
Обсервер Влад
Костюк видала матч року для себе, як мінімум
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+10
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Stanislav Matusevych
Ну нарешті Марта обіграла хорошу суперницю, яка показала стабільний якісний теніс. Звичайно, не обійшлося без традиційного валідолу, не раз у третьому сеті здавалося, що все висить на волосині. І Мертенс майже не помилялася, доводилося все вигризати самій. Дуже крута гра з обох боків, ледь не найкраща взагалі поки на АО. Подивимося, як Марта відреагує на власний класний теніс. Чи додасться хоч трохи стабільності, адже далі сильно простіше не буде. Саккарі тільки-но програла перший сет кацапці, тому поки питання, з ким доведеться зустрітися далі.
А взагалі, подяка Марті за позитивні емоції. І за правильні слова у післяматчевому флеш-інтерв'ю.
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+9
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freestyle2018
Браво Марта! Це був справді гідний матч. Нарешті вдалося не просто поборотися з більш досвідченою суперницею, але й дотиснути її. Тепер потрібно відпочити, трохи заспокоїтися та продовжувати грати на такому рівні. Хоча сітка у неї відверто важка, тому кожен наступний матч не буде легшим, як мінімум. Вітаю з перемогою і так тримати!
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+8
VITASS
Дуже нервовий матч. І тим більше насолода від перемоги. Вітаю і Марту і всіх нас. Не знаю чому, але коли на фінальному таї за рахунку 0:3 Марта взяла розіграш, заспокоївся, бо повірив що тепер все буде гаразд. Так і сталося......повіриш - побачиш (с)
З чудовою перемогою всіх нас, брати 
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+7
RomeoBoss
 Красуня! Сегодні Марта була на всі
💯% готова до боротьби і навіть з
непреступною Мертенс! Яки майже мертві мячи Костюк вдавалось на
жилах витягувати,навіть Мертенс була на грані емоційного зриву,після таких сейвів Костюк, тому вона і Перемогла!
Вітаю тебе Марта з такою Перемогою!🇺🇦🤗🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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+7
introvert
Сподіваюся, наступний матч Марти теж випаде на вечірню пору, коли ідеальні умови для тенісу - ні вітру, ні спеки. В таких обставинах їй явно легше розкрити весь свій тенісний потенціал.
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+7
Falko
Прям нежданчик. І за результатом, а надто - за грою. І коли Марта так пуляти навчилася? )
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+7
naverland
Какой матч, просто Супер Марта, реально летала по всему корту, боролась за каждый мяч. Молодец.
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+7
nickon85
Ну вміє ж, коли захоче! Браво!
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+7
Попандопуло из Одессы
Такие игры можно по несколько раз пересматривать в повторе.
Это как женская биатлонная эстафета на олимпиаде в Сочи.
Эмоции зашкаливают.
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+6
King8619
Марта молодець Я чесно, після 1:4 на тайбрейку вже зневірився і написав коментар "Все, от і казочці кінець", але, як виявилось, казочка для Марти тільки починалась Браво Марта!!!
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+6
kollekciy
Марту з Перемогою. Сьогодні Марта була іншою, якісною, терплячою, цікавою, як у свої рідністні найкращі матчі. Навіть подача, в Марти можливо був рекорд, 10 поданих подач поспіль, та ще й з такою суперницею.      
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+6
Alehandro
Крутий матч. Гідний фіналу. Стільки неймовірних розіграшів і врятованих, здавалось, мертвих м"ячів... Мертенс теж норм, варто віддати належне
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+6
Igrok4
Матч супер, дуже емоційний вийшов, зарубилися як вогонь і вода. Марта заслужено перемогла, не в останню чергу завдяки підтримці трибун.
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+6
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