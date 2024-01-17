Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Марта в трёх сетах выиграла у Элизе Мертенс в 1/32 финала австралийского мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.
Во 2-м раунде австралийского мейджора украинка в трех сетах обыграла 28-ю ракетку мира из Бельгии Элизе Мертенс.
Australian Open 2024. 1/32 финала
Марта Костюк (Украина) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 5:7, 6:1, 7:6 (10:6)
В третьей партии украинка ушла с трех скрытых матчболов в 8-м гейме. В 12-м гейме на подаче Марты Мертенс имела матчбол.
Это была вторая встреча девушек. В 2022 году Марта уступила Элизе на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.
Украинка в четвертый раз в карьере пробилась в 3-й раунд Aus Open, что пока является ее лучшим результатом (2018, 2022, 2023).
В 1/16 финала АО 2024 Костюк сыграет против победительницы матча Мария Саккари (Греция) – Элина Аванесян.
Ранее в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии пробилась украинка Леся Цуренко, которая выиграла у Ребеки Масаровой из Испании.
Костюк также продолжает выступления в парном разряде. 16 января украинка и ее напарница Катаржина Кава из Польши разгромили тандем Татьяна Мария (Германия) / Аранча Рус (Нидерланды).
Awwwww, look at what it means to @marta_kostyuk!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2024
She reached the third round in 2022 and 2023 - and she's done it again in 2024, rallying from a set down to defeat Elise Mertens 5-7 6-1 7-6[6]#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/WzrKTbciat
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка сыграет против экс-12-й ракетки мира во 2-м раунде австралийского мейджора
Тренер «Манчестер Сити» верит, что ситуация наладится
Цікаво, що й англомовні коментатори (які, до речі, були в захваті від гри) обмусолювали вічну проблему Марти - надто болюче сприйняття кожного програного очка. Всі очки виграти неможливо, навіщо весь час апелювати до тренера, витрачати ментальну енергію, грузити себе дурницями і збивати з ігрового ритму? Лаконічний вердикт коментаторки: це недобре. І не посперечаєшся.Хоча в даній грі все спрацювало, тож хтозна)
Вітаю Марту з перемогою і бажаю продовжувати в тому ж дусі.
Чекаємо завтра Еліну і Даяну , і там повинно бути все ok.
А взагалі, подяка Марті за позитивні емоції. І за правильні слова у післяматчевому флеш-інтерв'ю.
З чудовою перемогою всіх нас, брати
💯% готова до боротьби і навіть з
непреступною Мертенс! Яки майже мертві мячи Костюк вдавалось на
жилах витягувати,навіть Мертенс була на грані емоційного зриву,після таких сейвів Костюк, тому вона і Перемогла!
Вітаю тебе Марта з такою Перемогою!🇺🇦🤗🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Это как женская биатлонная эстафета на олимпиаде в Сочи.
Эмоции зашкаливают.