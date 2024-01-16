Дальше легко не будет. Костюк стартовала в паре на Aus Open с разгромом

В ночь на 16 января украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/32 финала украинка и ее напарница Катаржина Кава (Польша) в двух сетах разгромили тандем Татьяна Мария (Германия) / Аранча Рус (Нидерланды) за 1 час.

Australian Open 2024. Пары. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) / Катаржина Кава (Польша) – Татьяна Мария (Германия) / Аранча Рус (Нидерланды) – 6:0, 6:2

Изначально Марта должна была играть на австралийском мейджоре вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния), вместе с которой в прошлом году дошла до полуфинал, однако Русе снялась с соревнований.

Во 2-м раунде парного турнира Australian Open Костюк и Кава могут сыграть против первого сеяного дуэта Коко Гофф / Джессика Пегула, если американки пройдут Клару Бюрель и Диан Парри.

Отметим, что Марта успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2024 и в одиночном разряде, где в трех сетах выиграла у Клэр Лю.