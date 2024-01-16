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Australian Open
16 января 2024, 07:47 | Обновлено 16 января 2024, 07:49
962
0

Дальше легко не будет. Костюк стартовала в паре на Aus Open с разгромом

Марта и ее напарница Катаржина Кава выиграли у тандема Мария / Рус

16 января 2024, 07:47 | Обновлено 16 января 2024, 07:49
962
0
Дальше легко не будет. Костюк стартовала в паре на Aus Open с разгромом
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 16 января украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/32 финала украинка и ее напарница Катаржина Кава (Польша) в двух сетах разгромили тандем Татьяна Мария (Германия) / Аранча Рус (Нидерланды) за 1 час.

Australian Open 2024. Пары. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) / Катаржина Кава (Польша) – Татьяна Мария (Германия) / Аранча Рус (Нидерланды) – 6:0, 6:2

Изначально Марта должна была играть на австралийском мейджоре вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния), вместе с которой в прошлом году дошла до полуфинал, однако Русе снялась с соревнований.

Во 2-м раунде парного турнира Australian Open Костюк и Кава могут сыграть против первого сеяного дуэта Коко Гофф / Джессика Пегула, если американки пройдут Клару Бюрель и Диан Парри.

Отметим, что Марта успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2024 и в одиночном разряде, где в трех сетах выиграла у Клэр Лю.

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Марта Костюк Аранча Рус Татьяна Мария Катаржина Кава Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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