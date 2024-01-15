Костюк в трех сетах обыграла американку на старте Australian Open
Марта проиграла Клэр Лю вторую партию, но в этот день была сильнее
Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) успешно начала борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде основы украинка переиграла Клэр Лю из США (№99 WTA).
Australian Open. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:3, 4:6, 6:1
Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла трижды.
В следующем раунде победительница матча сыграет против бельгийки Элизе Мертенс (№28 WTA).
Отметим, что ранее Марта трижды доходила до третьего круга Australian Open – ее лучший показатель на турнире.
Ранее в этот игровой день во второй круг вышли Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
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