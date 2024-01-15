Костюк в трех сетах обыграла американку на старте Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) успешно начала борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде основы украинка переиграла Клэр Лю из США (№99 WTA).

Australian Open. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:3, 4:6, 6:1

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла трижды.

В следующем раунде победительница матча сыграет против бельгийки Элизе Мертенс (№28 WTA).

Отметим, что ранее Марта трижды доходила до третьего круга Australian Open – ее лучший показатель на турнире.

Ранее в этот игровой день во второй круг вышли Элина Свитолина и Даяна Ястремская.