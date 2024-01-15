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  4. Костюк в трех сетах обыграла американку на старте Australian Open
Australian Open
15 января 2024, 08:07 | Обновлено 15 января 2024, 08:15
3342
6

Костюк в трех сетах обыграла американку на старте Australian Open

Марта проиграла Клэр Лю вторую партию, но в этот день была сильнее

15 января 2024, 08:07 | Обновлено 15 января 2024, 08:15
3342
6
Костюк в трех сетах обыграла американку на старте Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) успешно начала борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде основы украинка переиграла Клэр Лю из США (№99 WTA).

Australian Open. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:3, 4:6, 6:1

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла трижды.

В следующем раунде победительница матча сыграет против бельгийки Элизе Мертенс (№28 WTA).

Отметим, что ранее Марта трижды доходила до третьего круга Australian Open – ее лучший показатель на турнире.

Ранее в этот игровой день во второй круг вышли Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Getty Images/Global Images Ukraine. Клэр Лю

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Марта Костюк Клэр Лю Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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introvert
З перемогою. Гра рвана, відрізками виходить майже все, відрізками, навпаки, все валиться з рук, в тому числі і ракетка. В буквальному сенсі (другий розіграш на подачі). Емоції, як завжди, домінують. 
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+5
Александр Ад
молодець, однозначно.Багато помилок в 2 сеті,і це нівелює позитивнє враження від гри.Сподіваюся ,що будуть зроблені висновки і Марта нарешті порадує більш якісною грою.Успіхів в наступних матчах!
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+3
Нехай щастить
Ігри за участі Марти не бувають нудними.Завжди тримає глядача в напрузі.Американські гірки як в грі так і прояві емоцій.Може виграти три гейми, потім один програти і жбурнути ракетку ,або закричати.Стриманість -це не про Марту Костюк.Виграла і молодець.Подивимось як з бельгійкою буде.
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0
Sashamar
Не буде психовати і у Мертенс виграє.
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0
pawa
Якщо Мартуся не позбавиться своїх психів, почне дружити з головою та не посилить свою гру - далі на кортах їй робити буде нічого!
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-2
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