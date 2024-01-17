Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Леся повторила лучшее личное достижение на австралийском мейджоре
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№33 WTA) пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде основы украинка переиграла Ребеку Масарову из Испании (№91 WTA).
Australian Open. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Ребека Масарова (Испания) – 6:3, 6:4
Это была первая встреча теннисисток. Цуренко повторила свое лучшее достижение на австралийском мейджоре, в 2013-м Леся также прошла два первых круга.
В следующем раунде Цуренко сразится против действующей чемпионки Арины Соболенко (№2 WTA), которая обыграла 16-летнюю чешку Бренду Фругвиртову (6:3, 6:2).
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Свого максимуму на цьому АО Леся досягла, завдання виконала, тож може бути собою задоволена. Вітаю. В наступному матчі бажаю не скуштувати бубликів. Якщо не зніметься, звичайно.
Є побоювання, що чекає нас гамлетівський чвертьфінал: миритись краще зі знайомим злом, ніж прагнути до незнайомого. Тобто Соболенко - Андрєєва.