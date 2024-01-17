Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№33 WTA) пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде основы украинка переиграла Ребеку Масарову из Испании (№91 WTA).

Australian Open. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Ребека Масарова (Испания) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча теннисисток. Цуренко повторила свое лучшее достижение на австралийском мейджоре, в 2013-м Леся также прошла два первых круга.

В следующем раунде Цуренко сразится против действующей чемпионки Арины Соболенко (№2 WTA), которая обыграла 16-летнюю чешку Бренду Фругвиртову (6:3, 6:2).