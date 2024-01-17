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  4. Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Australian Open
17 января 2024, 12:24 | Обновлено 17 января 2024, 12:32
3160
16

Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко

Леся повторила лучшее личное достижение на австралийском мейджоре

17 января 2024, 12:24 | Обновлено 17 января 2024, 12:32
3160
16
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№33 WTA) пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде основы украинка переиграла Ребеку Масарову из Испании (№91 WTA).

Australian Open. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Ребека Масарова (Испания) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча теннисисток. Цуренко повторила свое лучшее достижение на австралийском мейджоре, в 2013-м Леся также прошла два первых круга.

В следующем раунде Цуренко сразится против действующей чемпионки Арины Соболенко (№2 WTA), которая обыграла 16-летнюю чешку Бренду Фругвиртову (6:3, 6:2).

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Леся Цуренко Ребека Масарова Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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introvert
Все ж таки недаремно Леся боролася восени за право бути сіяною на мейджорі. Хоча і серед несіяних було чимало дівчат, які з такою грою її б не помітили, тож тут пощастило.
Свого максимуму на цьому АО Леся досягла, завдання виконала, тож може бути собою задоволена. Вітаю. В наступному матчі бажаю не скуштувати бубликів. Якщо не зніметься, звичайно.
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+10
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pawa
Поздоровляємо з перемогою, Леся! От би ще виграла у рашистської бульбашки - то взагалі стала героїнею українського тенісу! Хай спіткає тебе удача у наступному поєдинку!
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+9
Stanislav Matusevych
Нарешті хоч трохи тенісу у виконанні наших тенісисток у зручний для мене час) Леся молодець, виконала одночасно задачу як мінімум, так і максимум. Мінімум - тому що суперниць по перших двох колах потрібно було обігравати, а максимум - бо далі бульботермінатор. Сабаленку навіть із найкращим тенісом Лесі перемогти просто нічим, на жаль. А до найкращого тенісу на цьому АО їй далеко, добре, що суперниці помилялися ще більше, ніж вона. Тим не менше, результат є, значить, турнір можна вважати вдалим.
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+5
u6464u
Красуня, чітко , спокійно, грамотно, переконливо, очікувано.
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+4
serhiy
Молодчинка !!!
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+4
Александр Ад
У Лесі завжді е план на гру,молодець.І до Сабаленки буде план.Удачі!
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+3
SuperMario
Леся давай в следующем матче побольше укороченных.а потом со всей дури лупи в эту бульбу гребанную,а что такого все законно,все по спортивному.. Терпеть не могу эту лицемерку..
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+3
Vitason
Вона нічого не втрачає,просто потрібно вийти і грати в свою гру,а так добре,що виграла і добре ,що в двух сетах,так ,що бій може дати ,цій істоті!!
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+2
naverland
Молодец Леська 
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+2
Андрій Шевченко
Прогнозовано, щоб тут місцеві "експерДи" не візжяли .
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+2
ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
Леся! Зіграй як ти вмієш ! Будьмо! За Україну, за нас! Ми віримо в тебе!
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+1
Nostradamus
Красотка! Но дальше не верю даже в то, что вообще выйдет на матч. 
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0
Sashamar
Шансів проти омонівки, м'яко кажучи, не густо, але головне, щоб знов не спіткала панічна атака чи щось подібне. Тоді ніхто не жбурне в Лесю камінь.
Є побоювання, що чекає нас гамлетівський чвертьфінал: миритись краще зі знайомим злом, ніж прагнути до незнайомого. Тобто Соболенко - Андрєєва. 
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0
Андрей Залищук
задаа мінімум виконана від Лесі, молодчинка, але далі картопляний шлагбаум, ту ледібой не пройти
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0
Alehandro
"потворила" чи "повторила"?
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0
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