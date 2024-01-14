Реал Мадрид – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального поединка за Суперкубок Испании
В воскресенье, 14 января, в 21:00 проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».
Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За галактикос в стартовом составе заявлен украинский голкипер Андрей Лунин.
В полуфинале «Реал» в овертайме обыграл «Атлетико» (5:3), а «Барселона» победила «Осасуну» (2:0).
Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Винисиус Жуниор выстрелил дублем в дебюте матча (2:0 на 10-й минуте).
❗️ Видео в Telegram: дубль Винисиуса Жуниора
ГОЛ! 1:0 и 2:0. Винисиус Жуниор, 7 и 10 мин
ГОЛ! 2:1. Левандовски, 33 мин.
ГОЛ! 3:1. Винисиус Жуниор, 39 мин (пен)
Стартовые составы команд
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial para la FINAL!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 14, 2024
🆚 @FCBarcelona_es @UnicajaBanco | #superSupercopa pic.twitter.com/KfQeGp6Gmk
🚨 BARÇA XI 🚨— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2024
Spanish Super Cup Final#ElClásico pic.twitter.com/nRKLujLLCR
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