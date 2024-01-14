Реал Мадрид – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 14 января, в 21:00 проходит финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона».

Команды играют в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За галактикос в стартовом составе заявлен украинский голкипер Андрей Лунин.

В полуфинале «Реал» в овертайме обыграл «Атлетико» (5:3), а «Барселона» победила «Осасуну» (2:0).

Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Винисиус Жуниор выстрелил дублем в дебюте матча (2:0 на 10-й минуте).

❗️ Видео в Telegram: дубль Винисиуса Жуниора

ГОЛ! 1:0 и 2:0. Винисиус Жуниор, 7 и 10 мин

ГОЛ! 2:1. Левандовски, 33 мин.

ГОЛ! 3:1. Винисиус Жуниор, 39 мин (пен)



Стартовые составы команд