Реал Мадрид

В воскресенье, 14 января, состоится финальный поединок за Суперкубок Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Матч пройдет в Эль-Рияде (Саудовская Аравия), стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В полуфинале «галактикос» вырвали победу у «Атлетико» со счетом 5:3, а каталонцы разобрались с «Осасуной» – 2:0. «Барселона» выигрывала Суперкубок, 14 раз, «Реал» является 12-кратным обладателем трофея. Испанские гранды встречались в прошлогоднем финале за Суперкубок Испании: каталонцы одержали победу со счетом 3:1. В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги мадридский клуб вместе с «Жироной» возглавляет турнирную таблицу, а «блаугранас» занимают третье место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.