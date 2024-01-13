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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
14.01.2024 21:00 - : -
Барселона
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Суперкубок Испании
13 января 2024, 21:54 |
420
0

Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка за Суперкубок Испании

13 января 2024, 21:54 |
420
0
Реал – Барселона. Текстовая трансляция матча
ФК Реал

В воскресенье, 14 января, состоится финальный поединок за Суперкубок Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Матч пройдет в Эль-Рияде (Саудовская Аравия), стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В полуфинале «галактикос» вырвали победу у «Атлетико» со счетом 5:3, а каталонцы разобрались с «Осасуной» – 2:0. «Барселона» выигрывала Суперкубок, 14 раз, «Реал» является 12-кратным обладателем трофея. Испанские гранды встречались в прошлогоднем финале за Суперкубок Испании: каталонцы одержали победу со счетом 3:1. В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги мадридский клуб вместе с «Жироной» возглавляет турнирную таблицу, а «блаугранас» занимают третье место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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