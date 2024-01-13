14 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится финальный поединок Суперкубка Испании. В нем сыграют две главные команды Ла Лиги – «Реал» и «Барселона». Начало поединка – в 21.00 по киевскому времени.

Реал

В отличие от Суперкубков ведущих лиг Европы, этот турнир в Испании в последнее время проходит в нетрадиционном формате. И не в традиционное время.

Если в остальных топ-лигах матчем за Суперкубок, как правило, начинают сезон, и в нем встречаются чемпион либо с вице-чемпионом, либо с победителем национального Кубка, то в Испании все сложнее.

В турнире принимают участие четыре команды. И играют они не в начале сезона, а в его разгаре. Обязательно – чемпион и обладатель Кубка, а дальше возможны вариации.

В нынешнем сезоне к «обязательной» паре – «Барселона» (чемпион) и «Мадрид» (обладатель Кубка Короля) присоединились кубковый финалист – «Осасуна», и третья команда минувшего чемпионата – «Атлетико».

В этот раз испанский Суперкубок разыгрывается на полях Саудовской Аравии.

Getty Images/Global Images Ukraine

В первом полуфинале состоялось мадридское дерби. Зачастую поединки между «Реалом» и «Атлетико» отличаются в первую очередь принципиальностью и упорством. Впрочем, и во вторую очередь тоже. Но в этот раз соседи-соперники выдали настоящее шоу.

2:2 – это по итогам только первой сорокапятиминутки. Сразу четыре мяча в первом тайме в нынешнем веке в мадридском дерби не было зафиксировано.

Но это было только начало. Во втором тайме было забито еще два мяча. И снова – закономерная ничья. Хотя гол Мораты в ворота «сливочных» многие считают засчитанным не по правилам. Форвард «матрасников» бодался с голкипером соперников Кепой и защитником Рюдигером. Альваро столкнулся с вратарем, и мяч отскочил в ворота.

Сначала это взятие ворот было оформлено, как автогол Кепы, но затем его переписали на Морату.

В дополнительное время забивал лишь «Реал». Хотя почему «лишь»? Автоголом отметился игрок «Атлетико» Савич, а победная точка на счету Диаса.

Интересно, что в 19-ти турах Примеры команда Анчелотти пропустила всего 11 мячей, а тут сразу три. Может, все потому, что ворота защищал не наш Андрей Лунин, а «ихний» Кепа Аррисабалага, который был признан одним из худший игроков поединка.

Тем не менее, победа есть победа. Уже 17-я для сливочных в последних 20-ти встречах во всех турнирах. С сентября они не проигрывают.

«Атлетико» же может занести себе в актив, кроме характера и воли к победе, рекордный мяч Гризманна. Забив «Реалу», Антуан превзошел по количеству мячей в историческом реестре главную легенду «полосатых» - Луиса Арагонеса. В испанца теперь остается 173 точных удара, а у француза – на один больше. И еще ведь не вечер.

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»:

- Что касается Кепы, то он сыграл нормально. Он ничего не мог сделать в первых двух пропущенных мячах. Я позже выберу, кто сыграет в финале – Кепа или Лунин. Да, мы пропустили три мяча – это много. Но в то же время мы одержали победу над сильным соперником. Мы должны исправить некоторые вещи и оценить, что делать. Время пока что есть. Все решат мелкие детали.

Барселона

Второй полуфинал испанского Суперкубка не был таким богатым на события, как первый. Однако игра «Барсы» и «Осасуны» стала куда более обсуждаемая с точки зрения судейства. И речь ведется не только, точнее, не столько о забитых мячах командой Хави.

Во второй половине первого тайма защитник памплонцев Катена фактически совершил фол последней надежды, прервав выход Рафиньи на свидание с голкипером. Но судья ограничился лишь «горчичником».

В начале второго тайма каталонцы вышли вперед благодаря точному удару Левандовски. Но перед этим защитник «Барсы» Кристенсен очень жестко сыграл против оппонента. Возможно, был фол, хотя судья и промолчал.

Getty Images/Global Images Ukraine

Под занавес поединка чемпионы Испании удвоили свое преимущество: отличился Ямал, обновив очередной испанский рекорд. Теперь именно он – самый молодой автор забитого мяча в Суперкубках страны.

Примечательно, что «Барселона» впервые с сентября (после разгрома «Антверпена» 5:0 в Лиге чемпионов) выиграла с преимуществом в два мяча.

Команда Хави – второй год подряд в финале Суперкубка Испании. Год назад она победила «Реал» 3:1. И вот снова встреча со старым знакомым.

Хави, главный тренер «Барселоны»:

- У меня отличные отношения с Карло Анчелотти, но я не слежу за статистикой наших противостояний. В этом сезоне Анчелотти изменил систему «Реала»: теперь команда играет по схеме 4-4-2 с ромбом и «ложной девяткой». Эта деталь станет ключевой в нашем предстоящем матче, но мы подготовимся к этому и постараемся выиграть. Мы намерены играть в атакующий футбол и попробуем воспользоваться свободными зонами.

История противостояний

Два главных символа чемпионата Испании, а в некоторой степени и всего европейского футбола, провели несметное количество очных противостояний. Лишь в рамках Ла Лиги соперники сыграли 187 матчей, где с небольшим преимуществом (в четыре победы) ведут «мадридисты».

Что касается встреч за Суперкубок Испании, то в этом турнире преимущество у каталонцев: 14 побед против 12-ти.

Прогноз

Фаворитом матча видится «Реал». Причем не только на «бумаге», у букмекеров, но и если учитывать реальное соотношение сил.

Мадридцы не проигрывают с сентября. Команда набрала потрясающую форму. Не в последнюю очередь – благодаря почти «волшебному» внедрению в коллектив летнего новичка Беллингема. Именно Джуд является лучшим бомбардиром команды и одним из лучших снайперов Ла Лиги. Именно он стал главной действующей фигурой в первом класико нынешнего сезона, склонив чашу весов в пользу «сливочных».

Единственным слабым, точнее, уязвимым местом «Мадрида» остается вратарская позиция. Куртуа до сих пор не восстановился от травмы, а его «дублеры» - Кепа и Лунин – не отличаются надежностью. Особенно испанец.

После игры с «Атлетико» фаны «Мадрида» раскритиковали Анчелотти за выбор в пользу Кепы. Они считают его виновным минимум в двух пропущенных мячах. И настоятельно рекомендуют тренеру выставить на финал украинского вратаря.

Что же касается «Барселоны», то она пока что не демонстрирует ни игры вменяемой, ни результатов чемпионских. Лидеры команды, в первую очередь Левандовски, далеки от оптимальной формы. Метается из одной крайности в другую и Хави.

Можно не сомневаться, что «блаугранас» будут очень мотивированы на эту игру, дабы хоть как-то скрасить послевкусие от неудачного осеннего отрезка сезона. Но по игре «Мадрид» сейчас выглядит круче.

И если не случится чего-то экстраординарного, «Реал» должен побеждать. С преимуществом в один мяч.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Лунин, Менди, Начо, Рюдигер, Карвахаль, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус

«Барселона»: Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Педри, де Йонг, Гюндоган, Ямал, Левандовски, Феликс.