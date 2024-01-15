Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа

14 января состоялся финальный матч Суперкубка Испании по футболу между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу королевского клуба.

В стартовом составе «сливочных», вопреки всем инсайдам от испанских источников, вышел украинский голкипер Андрей Лунин, а не испанец Кепа Аррисабалага.

SofaScore поставил украинцу оценку в 7.4 баллов, а фанаты столичной команды Испании расхвалили его, заявив, что больше не хотят видеть Кепу в воротах своего любимого клуба.

Но главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сделал странное заявление:

«В Ла Лиге будет играть Кепа», – передает слова итальянского специалиста Twitter-паблик Madrid Xtra.

🚨🗣 Ancelotti: "Kepa will play in La Liga." — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 14, 2024

Видеообзор матча Реал – Барселона – 4:1