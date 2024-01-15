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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
14.01.2024 21:00 – FT 4 : 1
Барселона
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Испания
15 января 2024, 00:15 | Обновлено 15 января 2024, 00:16
2693
6

Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа

Лунин и фаны «Реала» все никак не убедят коуча команды....

15 января 2024, 00:15 | Обновлено 15 января 2024, 00:16
2693
6
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

14 января состоялся финальный матч Суперкубка Испании по футболу между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу королевского клуба.

В стартовом составе «сливочных», вопреки всем инсайдам от испанских источников, вышел украинский голкипер Андрей Лунин, а не испанец Кепа Аррисабалага.

SofaScore поставил украинцу оценку в 7.4 баллов, а фанаты столичной команды Испании расхвалили его, заявив, что больше не хотят видеть Кепу в воротах своего любимого клуба.

Но главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сделал странное заявление:

«В Ла Лиге будет играть Кепа», – передает слова итальянского специалиста Twitter-паблик Madrid Xtra.

Видеообзор матча Реал – Барселона – 4:1

События матча

71’
Рональд Араухо (Барселона) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Volodymyr Shevchenko
Ну вот. Цирк закончился
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+1
avk2307
Там є чітка домовленість з Челсі по кількості ігр  Кепи в основі я думаю.
Від того залжить оплата і ЗП і аренди, тому буде грати Кепа десь,але основне питання вирішено здається.
Лунін кращий за Кепу
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+1
Alex Komnin
Може він його біологічний батько? Здається Аррісабалага нікому взагалі непотрібен, може як слова підтримки, що гратиме. Але Лунін, як гладіатор, завоював любов натовпу, тому Карло треба рахуватися з цим. 
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0
Boodya 1209
Побачимо)
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-1
Лига конференций без динамо
Лариса бродяга отсмактуе у папы Карло тут всё ясно 
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-1
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