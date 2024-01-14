«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико

В воскресенье, 14 января, прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились мадридский «Реал» и «Барселона». Команды сыграли в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.

«Галактикос» одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти доверил место в воротах команды украинцу Андрею Лунину, который не подвел, совершив несколько эффектных сейвов.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 7.4 балла.

Болельщики мадридского клуба положительно оценили игру украинца в этом матче.

Zach Lowy: Андрей Лунин гораздо лучший вратарь, чем Кепа. Он должен быть №1 до конца сезона, и ему предстоит бороться с Куртуа за место в воротах, а не быть только резервным кипером.

P H A L E X: Лунин заслуживает большой любви и признательности🧤 Абсолютная стена 🔥

JugónRM: Мы не можем позволить сыграть Кепе хотя бы еще 1 минуту в футболке «Реала». Основной вратарь – Андрей Лунин.

Sebastian Diagama: Разве трудно выбрать первый номер? Лунин доказал, что он должен быть стартовым вратарем.

D. Sigma Man: Лунин провел отличную игру. Даже в момент с голом он показал отличную реакцию. Очень хороший матч от него. Кепе пора собирать чемоданы.

Triple™🇳🇬: Еще один мастер-класс Андрея Лунина, Кепа, готовься стать третьим вратарем «Челси».

Emmanuel (Campeón de Colombia): Безумный! Великий Лунин. Это наш вратарь!

Real Madrid Unido™: Лунин – ключевой игрок Эль Класико, о его работе не буду много говорить, но с Луниным в воротах мы уверены, что у нас будет один из лучших вратарей мира.

Francis Djan: Лунин должен быть первым вратарем команды!

GODSON ⚽: Спасибо Лунину... Без него мы не смогли бы этого сделать.

deb🐇: Если Лунин после этого матча не будет основным, Анчелотти, я приду за тобой 🫵🏾