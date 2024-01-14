«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
Украинец помог «сливочным» победить в финале Суперкубка Испании
В воскресенье, 14 января, прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились мадридский «Реал» и «Барселона». Команды сыграли в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU.
«Галактикос» одержали разгромную победу со счетом 4:1.
Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти доверил место в воротах команды украинцу Андрею Лунину, который не подвел, совершив несколько эффектных сейвов.
После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 7.4 балла.
Болельщики мадридского клуба положительно оценили игру украинца в этом матче.
Zach Lowy: Андрей Лунин гораздо лучший вратарь, чем Кепа. Он должен быть №1 до конца сезона, и ему предстоит бороться с Куртуа за место в воротах, а не быть только резервным кипером.
P H A L E X: Лунин заслуживает большой любви и признательности🧤 Абсолютная стена 🔥
JugónRM: Мы не можем позволить сыграть Кепе хотя бы еще 1 минуту в футболке «Реала». Основной вратарь – Андрей Лунин.
Sebastian Diagama: Разве трудно выбрать первый номер? Лунин доказал, что он должен быть стартовым вратарем.
D. Sigma Man: Лунин провел отличную игру. Даже в момент с голом он показал отличную реакцию. Очень хороший матч от него. Кепе пора собирать чемоданы.
Triple™🇳🇬: Еще один мастер-класс Андрея Лунина, Кепа, готовься стать третьим вратарем «Челси».
Emmanuel (Campeón de Colombia): Безумный! Великий Лунин. Это наш вратарь!
Real Madrid Unido™: Лунин – ключевой игрок Эль Класико, о его работе не буду много говорить, но с Луниным в воротах мы уверены, что у нас будет один из лучших вратарей мира.
Francis Djan: Лунин должен быть первым вратарем команды!
GODSON ⚽: Спасибо Лунину... Без него мы не смогли бы этого сделать.
deb🐇: Если Лунин после этого матча не будет основным, Анчелотти, я приду за тобой 🫵🏾
🏆— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 14, 2024
🙌#SUPERCAMPEONES pic.twitter.com/FfB8IVjPNj
🎉 ¡EL MOMENTO! 🎉#SUPERCAMPEONES pic.twitter.com/2VCu6pZGzU— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 14, 2024
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