У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона

14 января состоялся финальный матч Суперкубка Испании по футболу между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу королевского клуба.

В стартовом составе «сливочных», вопреки всем инсайдам от испанских источников, вышел украинский голкипер Андрей Лунин, а не испанец Кепа Аррисабалага.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 7.4 баллов. Такой показатель Андрея является седьмым лучшим среди игроков мадридской команды.

За игру Лунин оформил 5 сейвов, 1 раз перехватил навес, 36 раз коснулся мяча, сделал 16 точных передач из 24 (67%) (все 8 ошибок – при длинных передачах).

У визави Лунина Иньяки Пеньи, который пропустил 4 гола, оценка куда ниже – 6.6.

Лучшим игроком финального матча Суперкубка Испании стал автор хет-трика Винисиус Жуниор. Он получил наивысший балл – 10.

Худший в матче – Алекс Бальде (5.8).

Оценки SofaScore за матч Реал – Барселона – 4:1