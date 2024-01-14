Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Мадридский клуб выиграл Суперкубок Испании
В Эль-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся финальный поединок за Суперкубок Испании, в котором встретились мадридский «Реал» и «Барселона». Трофей выиграли «галактикос», одержавшие победу со счетом 4:1.
Отчет о матче ожидайте позже.
Суперкубок Испании. Финал.
«Реал» – «Барселона» – 4:1
Голы: Винисиус (7, 10, 39 - пен.), Родриго (64) – Левандовски (32)
Предупреждения: Беллингем (43), Рюдигер (62) – Араухо (37), Серхи Роберто (42)
Удаление: Араухо (71, две желтые карточки)
«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде (Себальос, 86), Чуамэни, Кроос (Модрич, 81), Родриго (Диас, 77), Беллингем (Хоселу, 86), Винисиус (Камавинга, 82)
«Барселона»: Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Роберто (Лопес, 61), Гюндоган, Ф.де Йонг, Педри (Ямал, 61), Левандовски, Торрес (Феликс, 61)
Арбитр: Мигель Мартинес Мунуэра
КСУ Стедиум (Эль-Рияд, Саудовская Аравия)
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