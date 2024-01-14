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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
14.01.2024 21:00 – FT 4 : 1
Барселона
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Суперкубок Испании
14 января 2024, 22:53 | Обновлено 14 января 2024, 22:58
3141
14

Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной

Мадридский клуб выиграл Суперкубок Испании

14 января 2024, 22:53 | Обновлено 14 января 2024, 22:58
3141
14
Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

В Эль-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся финальный поединок за Суперкубок Испании, в котором встретились мадридский «Реал» и «Барселона». Трофей выиграли «галактикос», одержавшие победу со счетом 4:1.

Отчет о матче ожидайте позже.

Суперкубок Испании. Финал.

«Реал» – «Барселона» – 4:1

Голы: Винисиус (7, 10, 39 - пен.), Родриго (64) – Левандовски (32)

Предупреждения: Беллингем (43), Рюдигер (62) – Араухо (37), Серхи Роберто (42)

Удаление: Араухо (71, две желтые карточки)

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде (Себальос, 86), Чуамэни, Кроос (Модрич, 81), Родриго (Диас, 77), Беллингем (Хоселу, 86), Винисиус (Камавинга, 82)

«Барселона»: Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Роберто (Лопес, 61), Гюндоган, Ф.де Йонг, Педри (Ямал, 61), Левандовски, Торрес (Феликс, 61)

Арбитр: Мигель Мартинес Мунуэра

КСУ Стедиум (Эль-Рияд, Саудовская Аравия)

РЕАЛ – БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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OKs100
Куртуа должен стать дублером Лунина.
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+10
Ostrov Khortitsa
как только нормальный вратарь, так сразу Реалу и играет легче))
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+9
Remark
Вітаю Луніна та Реал! Всі кубки в цьому сезоні повинні бути Ваші, окрім перемоги в Ла Лізі🤫
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+3
GloryUkraine
 Барса не має лідера. 
А Лунін добре і впевнено грає. 
Ответить
+2
December 32
Анастасия: Шо?   Опять Суперкубок притащил?
 Мало тебе?
 Чемпион Испании: 2021/22.
Обладатель Кубка Испании: 2022/23
.Обладатель Суперкубка Испании: 2021/22.
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2021/22.
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2022.
Победитель Клубного чемпионата мира: 2022.
 Андрей: Надо искать другую работу.
Ответить
+2
Макс Максов
Лунін номер 1!
Ответить
+1
roman75zpr
При всём уважении к Хави... если он не объявит сейчас об отставке - это будет неуважение к болельщикам Барсы (
Ответить
+1
contr
Кацапи свині 🐖 свині 🐷 свині 🐽 я їх рот іпаль 😫😫😫
Ответить
0
Viktor Shuper
ну таке, тут після 2:0 за перші 10 хв вже все зрозуміло було
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0
contr
Трофей куплено !
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
contr
Лунін плуг 
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-15
Показать Скрыть 1 ответ
contr
Лунін взяв за обидві
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-19
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