Лунин взял трофей. Реал уверенно разобрался с Барселоной

В Эль-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся финальный поединок за Суперкубок Испании, в котором встретились мадридский «Реал» и «Барселона». Трофей выиграли «галактикос», одержавшие победу со счетом 4:1.

Отчет о матче ожидайте позже.

Суперкубок Испании. Финал.

«Реал» – «Барселона» – 4:1

Голы: Винисиус (7, 10, 39 - пен.), Родриго (64) – Левандовски (32)

Предупреждения: Беллингем (43), Рюдигер (62) – Араухо (37), Серхи Роберто (42)

Удаление: Араухо (71, две желтые карточки)

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде (Себальос, 86), Чуамэни, Кроос (Модрич, 81), Родриго (Диас, 77), Беллингем (Хоселу, 86), Винисиус (Камавинга, 82)

«Барселона»: Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Роберто (Лопес, 61), Гюндоган, Ф.де Йонг, Педри (Ямал, 61), Левандовски, Торрес (Феликс, 61)

Арбитр: Мигель Мартинес Мунуэра

КСУ Стедиум (Эль-Рияд, Саудовская Аравия)

РЕАЛ – БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА