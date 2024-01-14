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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
14.01.2024 21:00 – FT 4 : 1
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 января 2024, 23:00 | Обновлено 14 января 2024, 23:08
7944
3

Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального поединка за Суперкубок Испании

14 января 2024, 23:00 | Обновлено 14 января 2024, 23:08
7944
3
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 января, в 21:00 прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона» (4:1).

Команды играли в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU. В полуфинале «Реал» в овертайме обыграл «Атлетико» (5:3), а «Барселона» победила «Осасуну» (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За галактикос в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин и помог команде выиграть трофей.

В финальном матче Винисиус Жуниор оформил хет-трик, еще один мяч забил Родриго, на что каталонская команда ответила только одним голом Роберта Левандовски.

Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор

❗️ Видео в Telegram: голы матча: хет-трик Винисиуса Жуниора

ГОЛ! 1:0 и 2:0. Винисиус Жуниор, 7 и 10 мин

ГОЛ! 2:1. Левандовски, 33 мин.

ГОЛ! 3:1. Винисиус Жуниор, 39 мин (пен)

ГОЛ! 4:1. Родриго, 64 мин.

События матча

71’
Рональд Араухо (Барселона) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Dmytro11q
Усе найцікавіше поза зором завсідників. Як завжди. Гру не дивився, та думаю, матч був достатньо цікавим.
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0
contr
Реал- лохи Лунін - плуг 
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-2
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