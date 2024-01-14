В воскресенье, 14 января, в 21:00 прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона» (4:1).

Команды играли в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии на стадионе KSU. В полуфинале «Реал» в овертайме обыграл «Атлетико» (5:3), а «Барселона» победила «Осасуну» (2:0).

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За галактикос в стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин и помог команде выиграть трофей.

В финальном матче Винисиус Жуниор оформил хет-трик, еще один мяч забил Родриго, на что каталонская команда ответила только одним голом Роберта Левандовски.

Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор

❗️ Видео в Telegram: голы матча: хет-трик Винисиуса Жуниора

ГОЛ! 1:0 и 2:0. Винисиус Жуниор, 7 и 10 мин

ГОЛ! 2:1. Левандовски, 33 мин.

ГОЛ! 3:1. Винисиус Жуниор, 39 мин (пен)

ГОЛ! 4:1. Родриго, 64 мин.