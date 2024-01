У Лунина шанса не будет? Реал рассчитывает на Куртуа в следующем сезоне

Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» рассчитывает на 31-летнего бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

Об этом сообщил главный редактор популярного испанского издания Marca Хосе Феликс Диас.

В начале сезона 2023/24 Тибо получил тяжелую травму крестообразных связок и до сих пор восстанавливается. Недавно появилось видео с первой тренировки Куртуа на газоне после повреждения. Ожидать бельгийца в воротах королевского клуба не стоит раньше мая 2024 года.

Сейчас место в воротах «сливочных» делят украинский вратарь Андрей Лунин и испанец Кепа Аррисабалага. Хосе Феликс Диас также сообщил, что наставник «Реала» Карло Анчелотти предоставит украинцу игровое время в Ла Лиге и Лиге чемпионов, а Кепу будет задействовать в Кубке Испании.

В финале Суперкубка Испании за «Реал» против «Барселоны» сыграет Лунин.

