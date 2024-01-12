У Лунина шанса не будет? Реал рассчитывает на Куртуа в следующем сезоне
Главред Marca поделился инсайдами по вратарскому вопросу в королевском клубе
Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» рассчитывает на 31-летнего бельгийского голкипера Тибо Куртуа.
Об этом сообщил главный редактор популярного испанского издания Marca Хосе Феликс Диас.
В начале сезона 2023/24 Тибо получил тяжелую травму крестообразных связок и до сих пор восстанавливается. Недавно появилось видео с первой тренировки Куртуа на газоне после повреждения. Ожидать бельгийца в воротах королевского клуба не стоит раньше мая 2024 года.
Сейчас место в воротах «сливочных» делят украинский вратарь Андрей Лунин и испанец Кепа Аррисабалага. Хосе Феликс Диас также сообщил, что наставник «Реала» Карло Анчелотти предоставит украинцу игровое время в Ла Лиге и Лиге чемпионов, а Кепу будет задействовать в Кубке Испании.
В финале Суперкубка Испании за «Реал» против «Барселоны» сыграет Лунин.
❗️Real Madrid are counting on Thibaut Courtois for next season. @jfelixdiaz pic.twitter.com/GXlZPtySCB— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 11, 2024
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