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  4. У Лунина шанса не будет? Реал рассчитывает на Куртуа в следующем сезоне
Испания
12 января 2024, 03:30 |
78
0

У Лунина шанса не будет? Реал рассчитывает на Куртуа в следующем сезоне

Главред Marca поделился инсайдами по вратарскому вопросу в королевском клубе

12 января 2024, 03:30 |
78
0
У Лунина шанса не будет? Реал рассчитывает на Куртуа в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» рассчитывает на 31-летнего бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

Об этом сообщил главный редактор популярного испанского издания Marca Хосе Феликс Диас.

В начале сезона 2023/24 Тибо получил тяжелую травму крестообразных связок и до сих пор восстанавливается. Недавно появилось видео с первой тренировки Куртуа на газоне после повреждения. Ожидать бельгийца в воротах королевского клуба не стоит раньше мая 2024 года.

Сейчас место в воротах «сливочных» делят украинский вратарь Андрей Лунин и испанец Кепа Аррисабалага. Хосе Феликс Диас также сообщил, что наставник «Реала» Карло Анчелотти предоставит украинцу игровое время в Ла Лиге и Лиге чемпионов, а Кепу будет задействовать в Кубке Испании.

В финале Суперкубка Испании за «Реал» против «Барселоны» сыграет Лунин.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти Marca Реал Мадрид травма
Источник Sport.ua
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