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Испания
08 января 2024, 18:08 |
1142
0

Стало известно, когда Куртуа сможет впервые после травмы сыграть за Реал

Бельгийского голкипера следует ожидать на поле только в мае

08 января 2024, 18:08 |
1142
0
Стало известно, когда Куртуа сможет впервые после травмы сыграть за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа сможет сыграть за королевский клуб лишь в мае, сообщает испанское издание AS.

Напомним, в начале сезона 31-летний футболист получил тяжелую травму крестообразных связок.

Изначально сообщалось, что голкипер пропустит весь сезон, но с действующими темпами восстановления он может успеть сыграть матч за «Реал» еще до конца кампании 2023/24. Недавно появилось видео, где Тибо Куртуа уже тренируется на траве.

Однако источник отмечает, что в клубе не будут сильно спешить с возвращением Куртуа на поле, ведь Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага хорошо справляются с защитой ворот.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид травма тренировка травма колена чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник AS
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