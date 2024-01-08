Стало известно, когда Куртуа сможет впервые после травмы сыграть за Реал

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа сможет сыграть за королевский клуб лишь в мае, сообщает испанское издание AS.

Напомним, в начале сезона 31-летний футболист получил тяжелую травму крестообразных связок.

Изначально сообщалось, что голкипер пропустит весь сезон, но с действующими темпами восстановления он может успеть сыграть матч за «Реал» еще до конца кампании 2023/24. Недавно появилось видео, где Тибо Куртуа уже тренируется на траве.

Однако источник отмечает, что в клубе не будут сильно спешить с возвращением Куртуа на поле, ведь Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага хорошо справляются с защитой ворот.