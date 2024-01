В Испании назвали стартового голкипера Реала на финал Суперкубка

Ожидается, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе «сливочных» на финальный матч за Суперкубок Испании, сообщает один из самых популярных Twitter-аккаунтов о «Реале» Madrid Xtra со ссылкой на журналиста издания Marca Хосе Феликса Диаса.

Отмечается, что такой расклад вызван неуверенной игрой Кепы Аррисабалаги в полуфинальном матче против «Атлетико» (5:3). Ранее испанский журналист раскритиковал голкипера за этот матч.

Также в Marca ожидают, что Андрей Лунин будет основным голкипером «Реала» до конца сезона. Он будет играть в Ла Лиге и Лиге чемпионов, а форму Кепы будут поддерживать за счет матчей Кубка Испании.

🚨 JUST IN: Kepa has left doubts with his game vs Atléti, Lunin is emerging as the 1st option for the final. @jfelixdiaz pic.twitter.com/P9p1q1BXs1