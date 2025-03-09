Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУДКОВСКИЙ: «Никто меня не отпустит. Я остаюсь в Заре»
Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 17:07 | Обновлено 09 марта 2025, 17:16
598
0

БУДКОВСКИЙ: «Никто меня не отпустит. Я остаюсь в Заре»

Форвард луганской команды подтвердил интерес со стороны казахстанского клуба

09 марта 2025, 17:07 | Обновлено 09 марта 2025, 17:16
598
0
БУДКОВСКИЙ: «Никто меня не отпустит. Я остаюсь в Заре»
ФК Заря Луганск. Филипп Будковский

Нападающий «Зари» Филипп Будковский прокомментировал информацию, что его услугами интересует клуб «Кайрат», чемпион Казахстана:

«Заинтересованность Кайрата? Да, они связывались, но дальше не дошло. Интересен ли такой вариант? Конечно, Лига чемпионов интересна. Почему нет? Но сейчас у нас и с Зарей есть шансы попасть в еврокубки. Все зависит от нас.

Как относится Заря к возможному трансферу? Заря на меня рассчитывает. Кайрат предлагал деньги, но Заря отказала. Сумму я не могу точно сказать, это клубы разговаривали между собой.

Идут ли переговоры между клубами? Нет, сейчас переговоры никто не ведет. Заря четко дала понять казахстанскому клубу одну вещь – никто меня отпускать не будет. Я остаюсь в Заре».

По теме:
Воспитанник Динамо может перейти в испанский гранд. Он играет за сборную
Бразилец присоединился к Шахтеру во Львове. Ожидается подписание контракта
ЛНЗ заявил бывшего игрока Сандерленда на матчи УПЛ
трансферы Заря Луганск Филипп Будковский Кайрат Алматы трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 09 марта 2025, 17:23 0
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 9 марта в 18:30 по Киеву

Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Футбол | 08 марта 2025, 18:42 7
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб

Грилиш может перейти в «Интер»

Нове Место-2025. Мужская эстафета. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Биатлон | 09.03.2025, 14:50
Нове Место-2025. Мужская эстафета. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нове Место-2025. Мужская эстафета. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
Футбол | 09.03.2025, 09:10
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Футбол | 08.03.2025, 21:35
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
08.03.2025, 04:02 2
Бокс
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
08.03.2025, 10:46 2
Футбол
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
08.03.2025, 06:31 13
Теннис
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
09.03.2025, 08:22 14
Футбол
Рекорд Украины и филигранная Магучих. Как прошел 2 день атлетического ЧЕ
Рекорд Украины и филигранная Магучих. Как прошел 2 день атлетического ЧЕ
08.03.2025, 02:25
Другие виды
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
07.03.2025, 19:51 12
Футбол
Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
Ямал выступил против подписания Барселоной мировой звезды
08.03.2025, 09:54 6
Футбол
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
08.03.2025, 07:45 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем