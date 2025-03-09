БУДКОВСКИЙ: «Никто меня не отпустит. Я остаюсь в Заре»
Форвард луганской команды подтвердил интерес со стороны казахстанского клуба
Нападающий «Зари» Филипп Будковский прокомментировал информацию, что его услугами интересует клуб «Кайрат», чемпион Казахстана:
«Заинтересованность Кайрата? Да, они связывались, но дальше не дошло. Интересен ли такой вариант? Конечно, Лига чемпионов интересна. Почему нет? Но сейчас у нас и с Зарей есть шансы попасть в еврокубки. Все зависит от нас.
Как относится Заря к возможному трансферу? Заря на меня рассчитывает. Кайрат предлагал деньги, но Заря отказала. Сумму я не могу точно сказать, это клубы разговаривали между собой.
Идут ли переговоры между клубами? Нет, сейчас переговоры никто не ведет. Заря четко дала понять казахстанскому клубу одну вещь – никто меня отпускать не будет. Я остаюсь в Заре».
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