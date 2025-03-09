Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
WTA
09 марта 2025, 13:16 |
485
0

Даяна Ястремская – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/16 финала состоится 9 марта и начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву

09 марта 2025, 13:16 |
485
0
Даяна Ястремская – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

9 марта свою встречу на Индиан-Уэллс проведут Даяна Ястремская (WTA 46) и Ига Свентек (WTA 2). Матч должен начаться в 21:00 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

В этом сезоне у Ястремской появляются очертания стабильности, она выигрывает те матчи, которые точно должна, а также чаще побеждает равных себе соперниц. Пока украинка выглядит очень уверенно на Индиан-Уэллс, в первом круге она разобралась с китаянкой Юань – 6:2, 6:4.

Сложный матч намечался против экс-второй ракетки мира Онс Жабер, хоть соперница не в оптимальной форме, именно теннисистка из Туниса считалась фаворитом встречи. Ястремская показала, что способна обыгрывать именитых соперниц, одержав уверенную победу над Жабер – 6:3, 6:1.

Два круга позади, проиграть Свентек не зазорно, но зная Даяну, она попытается играть первым номером и обыграть сильную польку. Не так давно Алена Остапенко показала, как нужно побеждать Игу, такой стиль по зубам Ястремской, нужно только меньше нервничать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Ига Свентек

Польская спортсменка точно не нуждается в представлении, ведь она одна из сильнейших теннисисток мира, поэтому и идет второй в рейтинге, хотя не так давно была первой ракеткой мира.

Несмотря на свой высокий класс, Свентек еще не выигрывала турниров в этом сезоне, на ее счету полуфиналы Aus Open и Дохи, а на последнем турнире в Дубае она вылетела на стадии четвертьфинала.

Если раньше Ига выглядела почти непобедимой, без явных недостатков, сейчас неожиданные поражение постепенно становятся нормой. Турнир Индиан-Уэллс полька начала со второго круга, где не оставила шансов когда-то сильной француженке Каролин Гарсии – 6:2, 6:0. Поскольку Свентек действующий победитель турнира, она точно приехала защищать титул.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Личные встречи

В очных встречах счет 1:1, но Ястремская обыграла соперницу еще в далеком 2019 году на Кубке Федераций (сейчас – Кубок Билли Джин Кинг). Последняя встреча состоялась примерно три недели назад в Дубае, тогда борьба завязалась только в первой партии, Свентек праздновала победу – 7:5, 6:0.

Прогноз

Между собой сыграют две сильные и амбициозные спортсменки. Конечно, Свентек выше статусом, она уже многого достигла. На ее фоне, Ястремская опасный середняк, которого стоит опасаться.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ястремской – 6,37, успех Свентек – 1,09. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В данном противостоянии, я ставлю на победу Ястремской с форой +6 геймов за 1,84, украинка в хорошей форме и способна дать бой.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
09.03.2025 -
21:00
Ига Свентек
Фора Ястремской (+6) 1.84 Сделать ставку
По теме:
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Меня хотели депортировать из США в Украину»
Элина Свитолина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Даниэль Коллинс. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Даяна Ястремская Ига Свёнтек прогнозы прогнозы на теннис WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Фантастическая игра». Тренер Бенфики оценил действия Трубина против Барсы
Футбол | 09 марта 2025, 08:53 3
«Фантастическая игра». Тренер Бенфики оценил действия Трубина против Барсы
«Фантастическая игра». Тренер Бенфики оценил действия Трубина против Барсы

Бруну Лаже также рассказал, почему украинец снова оказался на скамейке запасных

Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Футбол | 08 марта 2025, 21:35 24
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина

Умер человек, приближенный к раздевалке сине-гранатовых

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 9 марта
Теннис | 09.03.2025, 13:01
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 9 марта
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 9 марта
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
Футбол | 09.03.2025, 05:48
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Футбол | 09.03.2025, 08:22
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
07.03.2025, 08:36
Бокс
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
08.03.2025, 18:42 7
Футбол
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
07.03.2025, 08:55 5
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
07.03.2025, 09:04 4
Бокс
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
08.03.2025, 10:46 2
Футбол
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
07.03.2025, 19:51 12
Футбол
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
08.03.2025, 00:43 5
Футбол
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
09.03.2025, 08:00 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем