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9 марта свою встречу на Индиан-Уэллс проведут Даяна Ястремская (WTA 46) и Ига Свентек (WTA 2). Матч должен начаться в 21:00 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

В этом сезоне у Ястремской появляются очертания стабильности, она выигрывает те матчи, которые точно должна, а также чаще побеждает равных себе соперниц. Пока украинка выглядит очень уверенно на Индиан-Уэллс, в первом круге она разобралась с китаянкой Юань – 6:2, 6:4.

Сложный матч намечался против экс-второй ракетки мира Онс Жабер, хоть соперница не в оптимальной форме, именно теннисистка из Туниса считалась фаворитом встречи. Ястремская показала, что способна обыгрывать именитых соперниц, одержав уверенную победу над Жабер – 6:3, 6:1.

Два круга позади, проиграть Свентек не зазорно, но зная Даяну, она попытается играть первым номером и обыграть сильную польку. Не так давно Алена Остапенко показала, как нужно побеждать Игу, такой стиль по зубам Ястремской, нужно только меньше нервничать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Ига Свентек

Польская спортсменка точно не нуждается в представлении, ведь она одна из сильнейших теннисисток мира, поэтому и идет второй в рейтинге, хотя не так давно была первой ракеткой мира.

Несмотря на свой высокий класс, Свентек еще не выигрывала турниров в этом сезоне, на ее счету полуфиналы Aus Open и Дохи, а на последнем турнире в Дубае она вылетела на стадии четвертьфинала.

Если раньше Ига выглядела почти непобедимой, без явных недостатков, сейчас неожиданные поражение постепенно становятся нормой. Турнир Индиан-Уэллс полька начала со второго круга, где не оставила шансов когда-то сильной француженке Каролин Гарсии – 6:2, 6:0. Поскольку Свентек действующий победитель турнира, она точно приехала защищать титул.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Личные встречи

В очных встречах счет 1:1, но Ястремская обыграла соперницу еще в далеком 2019 году на Кубке Федераций (сейчас – Кубок Билли Джин Кинг). Последняя встреча состоялась примерно три недели назад в Дубае, тогда борьба завязалась только в первой партии, Свентек праздновала победу – 7:5, 6:0.

Прогноз

Между собой сыграют две сильные и амбициозные спортсменки. Конечно, Свентек выше статусом, она уже многого достигла. На ее фоне, Ястремская опасный середняк, которого стоит опасаться.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ястремской – 6,37, успех Свентек – 1,09. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В данном противостоянии, я ставлю на победу Ястремской с форой +6 геймов за 1,84, украинка в хорошей форме и способна дать бой.