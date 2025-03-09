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Испания
09 марта 2025, 16:21 | Обновлено 09 марта 2025, 16:22
1379
0

Лунин сыграет? Анчелотти назвал состав Реала на матч Ла Лиги

Украинский голкипер сыграет в старте против «Райо Вальекано»

09 марта 2025, 16:21 | Обновлено 09 марта 2025, 16:22
1379
0
Лунин сыграет? Анчелотти назвал состав Реала на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» встретится с «Райо Вальекано» в домашнем матче в рамках 27 тура испанской Ла Лиги.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти определился со стартовым составом своей команды. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин предположительно выйдет в старте своей команды.

В нынешнем сезоне «Реал» занимает третье место турнирной таблицы испанской Ла Лиги, имея в своем активе 54 турнирных балла после 26 сыгранных матчей.

Игра Реал – Райо Вальекано запланирована на воскресенье, 9 марта. Стартовый свисток на стадионе в Мадриде прозвучит в 17.15 по киевскому времени.

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стартовые составы Реал Мадрид Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Карло Анчелотти
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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