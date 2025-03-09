Кто обслужит матч Шахтера, кто будет судить Динамо? Назначения арбитров
УПЛ определилась с арбитрами, судящими матчи 21 тура УПЛ
Уже во вторник, 11 марта, стартует 21 тур Украинской Премьер-лиги. Дирекция УПЛ определилась с арбитрами, обслуживающими матчи предстоящего тура.
11 марта, вторник
«Александрия» – «Оболонь» – Игорь Пасхал (Херсон)
«Динамо» – «Заря» – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
«Верес» – «Полесье» – Дмитрий Панчишин (Харьков)
«Карпаты» – «Шахтер» – Виталий Романов (Днепр)
15 марта, суббота
«Кривбасс» – «Левый Берег» – Роман Блавацкий (Львов)
«Рух» - «Ворскла» - Клим Заброда (Киев)
16 марта, воскресенье
«Ингулец» – «Черноморец» – Александр Соловьян (Киевская обл.)
ЛНЗ – «Колос» - Денис Резников (Каменское)
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