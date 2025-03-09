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Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 16:47 |
376
4

Кто обслужит матч Шахтера, кто будет судить Динамо? Назначения арбитров

УПЛ определилась с арбитрами, судящими матчи 21 тура УПЛ

09 марта 2025, 16:47 |
376
4
Кто обслужит матч Шахтера, кто будет судить Динамо? Назначения арбитров
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Романов

Уже во вторник, 11 марта, стартует 21 тур Украинской Премьер-лиги. Дирекция УПЛ определилась с арбитрами, обслуживающими матчи предстоящего тура.

11 марта, вторник

«Александрия» – «Оболонь» – Игорь Пасхал (Херсон)

«Динамо» – «Заря» – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

«Верес» – «Полесье» – Дмитрий Панчишин (Харьков)

«Карпаты» – «Шахтер» – Виталий Романов (Днепр)

15 марта, суббота

«Кривбасс» – «Левый Берег» – Роман Блавацкий (Львов)

«Рух» - «Ворскла» - Клим Заброда (Киев)

16 марта, воскресенье

«Ингулец» – «Черноморец» – Александр Соловьян (Киевская обл.)

ЛНЗ – «Колос» - Денис Резников (Каменское)

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Игорь Пасхал Виктор Копиевский Дмитрий Панчишин Виталий Романов Клим Заброда Роман Блавацкий Александр Соловьян Александрия - Оболонь Заря - Динамо Верес - Полесье Карпаты - Шахтер Рух - Ворскла Ингулец - Черноморец ЛНЗ - Колос
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 4
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Pavel_i_CO
Хто "обслужить", хто "судитиме".... Гарне формулювання))
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+4
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sania
Так завжди. Одних судять, інших обслуговують...
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+3
Fitness.sports
Главное не судьи, главное чтоб на стадионе Украина было поле колхозное,. Как раз для бразильцев. 
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0
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