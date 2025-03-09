К радости Лунина. Куртуа пропустит следующий матч Реала

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку королевского клуба на матч 27-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано».

Причины такого решения тренерского штаба «сливочных» неизвестны, но, вероятнее всего, футболисту просто решили предоставить отдых перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Скорее всего, в рамке ворот «Реала» Куртуа заменит украинец Андрей Лунин.

Матч «Реал» Мадрид – «Райо» состоится 9 марта в 17:15 по киевскому времени.