Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. К радости Лунина. Куртуа пропустит следующий матч Реала
Испания
09 марта 2025, 13:47 |
585
0

К радости Лунина. Куртуа пропустит следующий матч Реала

Бельгийский вратарь не попал в заявку на игру с «Райо»

09 марта 2025, 13:47 |
585
0
К радости Лунина. Куртуа пропустит следующий матч Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку королевского клуба на матч 27-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано».

Причины такого решения тренерского штаба «сливочных» неизвестны, но, вероятнее всего, футболисту просто решили предоставить отдых перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Скорее всего, в рамке ворот «Реала» Куртуа заменит украинец Андрей Лунин.

Матч «Реал» Мадрид – «Райо» состоится 9 марта в 17:15 по киевскому времени.

По теме:
ЛАПОРТА: «Хочу объявить о его смерти. Это огромная грусть»
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин Реал Мадрид - Реал Сосьедад Реал - Райо Вальекано Тибо Куртуа заявка
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Футбол | 08 марта 2025, 17:20 16
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания

Алексею Шубину 5 апреля должно было исполниться 50 лет

ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
Футбол | 09 марта 2025, 05:48 4
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети

Красота

Заря отпраздновала юбилейную победу в УПЛ
Футбол | 09.03.2025, 13:27
Заря отпраздновала юбилейную победу в УПЛ
Заря отпраздновала юбилейную победу в УПЛ
«Фантастическая игра». Тренер Бенфики оценил действия Трубина против Барсы
Футбол | 09.03.2025, 08:53
«Фантастическая игра». Тренер Бенфики оценил действия Трубина против Барсы
«Фантастическая игра». Тренер Бенфики оценил действия Трубина против Барсы
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бокс | 09.03.2025, 08:00
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
08.03.2025, 18:42 7
Футбол
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али
08.03.2025, 07:45 2
Бокс
«Это меня огорчает». Наставник Ромы назвал главную проблему Довбика
«Это меня огорчает». Наставник Ромы назвал главную проблему Довбика
07.03.2025, 08:27 2
Футбол
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
08.03.2025, 06:31 13
Теннис
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
07.03.2025, 19:51 12
Футбол
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 138
Футбол
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
Легендарный Баффер назвал лучшего боксера за Усика и Мухаммеда Али
08.03.2025, 04:02 2
Бокс
Рекорд Украины и филигранная Магучих. Как прошел 2 день атлетического ЧЕ
Рекорд Украины и филигранная Магучих. Как прошел 2 день атлетического ЧЕ
08.03.2025, 02:25
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем