К радости Лунина. Куртуа пропустит следующий матч Реала
Бельгийский вратарь не попал в заявку на игру с «Райо»
Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку королевского клуба на матч 27-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано».
Причины такого решения тренерского штаба «сливочных» неизвестны, но, вероятнее всего, футболисту просто решили предоставить отдых перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».
Скорее всего, в рамке ворот «Реала» Куртуа заменит украинец Андрей Лунин.
Матч «Реал» Мадрид – «Райо» состоится 9 марта в 17:15 по киевскому времени.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 9, 2025
🆚 @RayoVallecano pic.twitter.com/L5TfBppL1S
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