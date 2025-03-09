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  4. Число 13 несчастливое? Коул Палмер впервые не реализовал пенальти в АПЛ
Англия
09 марта 2025, 17:17 | Обновлено 09 марта 2025, 17:18
397
0

Число 13 несчастливое? Коул Палмер впервые не реализовал пенальти в АПЛ

Произошло это в матче против «Лестера»

09 марта 2025, 17:17 | Обновлено 09 марта 2025, 17:18
397
0
Число 13 несчастливое? Коул Палмер впервые не реализовал пенальти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний английский полузащитник «Челси» Коул Палмер впервые не реализовал пенальти в матче Премьер-лиги.

В поединке 28-го тура АПЛ «Челси» получил шанс выйти вперед в игре против «Лестера», когда арбитр назначил 11-метровый удар.

К отметке подошел Коул Палмер, однако не смог переиграть вратаря.

Это первый нереализованный пенальти для Палмера в АПЛ - до этого он успешно выполнил 12 подряд.

Похоже, что число 13 стало для него несчастливым.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Коул Палмер Челси Лестер Челси - Лестер пенальти
Александр Сильченко Источник: Opta
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