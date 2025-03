Число 13 несчастливое? Коул Палмер впервые не реализовал пенальти в АПЛ

22-летний английский полузащитник «Челси» Коул Палмер впервые не реализовал пенальти в матче Премьер-лиги.

В поединке 28-го тура АПЛ «Челси» получил шанс выйти вперед в игре против «Лестера», когда арбитр назначил 11-метровый удар.

К отметке подошел Коул Палмер, однако не смог переиграть вратаря.

Это первый нереализованный пенальти для Палмера в АПЛ - до этого он успешно выполнил 12 подряд.

Похоже, что число 13 стало для него несчастливым.

13 - Cole Palmer has missed a Premier League penalty for the first time with today's the 13th he has taken, ending the best 100% success record from the spot in the competition in the process. Unlucky. pic.twitter.com/7zWs4fmj6K