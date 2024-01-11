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  4. ВИДЕО. Не хуже чемпионки. Джокович провел батл с австралийской гимнасткой
ATP
11 января 2024, 18:59 | Обновлено 11 января 2024, 19:11
225
0

ВИДЕО. Не хуже чемпионки. Джокович провел батл с австралийской гимнасткой

Лидер мирового тенниса показал свои способности в соперничестве с Джорджией Годвин

11 января 2024, 18:59 | Обновлено 11 января 2024, 19:11
225
0
ВИДЕО. Не хуже чемпионки. Джокович провел батл с австралийской гимнасткой
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович, который возглавляет мировой рейтинг, бросил вызов австралийской гимнастке Джорджии Годвин.

Прямо на одном из кортов Открытого чемпионата Австралии, который набирает обороты в Мельбурне, 36-летний Джокович продемонстрировал свои гимнастические способности в противостоянии с 26-летней Годвин, которая среди прочего является чемпионкой Игр Содружества 2022 в многоборье и опорных прыжках, а также серебряной призеркой командных соревнований на брусьях и на бревне.

Уроженец Белграда, судя по всему, лицом в грязь не ударил.

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Новак Джокович
Источник Twitter
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