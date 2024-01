ВИДЕО. Не хуже чемпионки. Джокович провел батл с австралийской гимнасткой

Сербский теннисист Новак Джокович, который возглавляет мировой рейтинг, бросил вызов австралийской гимнастке Джорджии Годвин.

Прямо на одном из кортов Открытого чемпионата Австралии, который набирает обороты в Мельбурне, 36-летний Джокович продемонстрировал свои гимнастические способности в противостоянии с 26-летней Годвин, которая среди прочего является чемпионкой Игр Содружества 2022 в многоборье и опорных прыжках, а также серебряной призеркой командных соревнований на брусьях и на бревне.

Уроженец Белграда, судя по всему, лицом в грязь не ударил.

A challenge?! This is like shelling peas for international gymnast Georgia Godwin, @DjokerNole!#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/bXs24p8Lfj