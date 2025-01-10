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  4. «Нагрузок не снижают». Пиханьонок – о первом матче Динамо в 2025 году
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 11:19 |
357
0

«Нагрузок не снижают». Пиханьонок – о первом матче Динамо в 2025 году

Александр Пихаленок рассказал, как команда готовится к матчу против «Магдебурга»

10 января 2025, 11:19 |
357
0
«Нагрузок не снижают». Пиханьонок – о первом матче Динамо в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пиханьонок рассказал, как команда Александра Шовковского готовится к первому контрольному матчу на учебно-тренировочном собрании.

– Вскоре первый матч на сборах – против немецкого «Магдебурга». В каком состоянии сейчас команда?

– Мы сейчас перед большими нагрузками, но это нормально для сборов. И ради матча с «Магдебургом» послаблений в нагрузках делать не будут, – лаконично сказал игрок.

Матч «Динамо» – «Магдебург» запланирован на пятницу, 10 января. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени.

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Александр Пихаленок Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Магдебург
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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