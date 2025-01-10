Ослабить конкурента. Рома нацелилась на итальянского полузащитника

Итальянская «Рома» определилась с главной трансферной целью во время зимнего окна – пытаются переманить полузащитника «Интера» Давиде Фратези.

Руководство миланского клуба не рассчитывает на футболиста, однако не готово отпускать его сейчас и планирует вернуться к трансферу летом. В «Роме» не собираются ждать полгода и пытаются уговорить «Интер» дать согласие на сделку.

Сообщается, что в Риме готовы отдать одного своего футболиста в краткосрочную аренду, чтобы «Интер» мог относительно безболезненно расстаться с Фраттези. Миланский клуб решил обдумать предложение и пока не дал окончательный ответ.

В этом сезоне Давиде провел за «Интер» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом заканчивается летом 2028 года.

Ранее сообщалось, что Лоренцо Пеллегрини останется в клубе, так как впечатлил тренера своей игрой в последних матчах.