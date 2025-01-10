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Италия
10 января 2025, 11:12 | Обновлено 10 января 2025, 11:13
243
0

Ослабить конкурента. Рома нацелилась на итальянского полузащитника

Давиде Фраттези заинтересовал руководство римского клуба

10 января 2025, 11:12 | Обновлено 10 января 2025, 11:13
243
0
Ослабить конкурента. Рома нацелилась на итальянского полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Фратези

Итальянская «Рома» определилась с главной трансферной целью во время зимнего окна – пытаются переманить полузащитника «Интера» Давиде Фратези.

Руководство миланского клуба не рассчитывает на футболиста, однако не готово отпускать его сейчас и планирует вернуться к трансферу летом. В «Роме» не собираются ждать полгода и пытаются уговорить «Интер» дать согласие на сделку.

Сообщается, что в Риме готовы отдать одного своего футболиста в краткосрочную аренду, чтобы «Интер» мог относительно безболезненно расстаться с Фраттези. Миланский клуб решил обдумать предложение и пока не дал окончательный ответ.

В этом сезоне Давиде провел за «Интер» 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом заканчивается летом 2028 года.

Ранее сообщалось, что Лоренцо Пеллегрини останется в клубе, так как впечатлил тренера своей игрой в последних матчах.

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Рома Рим Интер Милан трансферы трансферы Серии A Давиде Фраттези
Микола Титюк Источник: Voce Giallorossa
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