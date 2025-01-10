Клаудио РАНЬЕРИ: «Он останется в команде. Но нужно прояснить одну вещь»

Главный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери подтвердил, что полузащитник Лоренцо Пеллегрини останется в Риме и не покинет клуб во время зимнего трансферного окна:

«Я уверен на 100%, что он останется, но нужно прояснить одну вещь. Лоренцо не говорил мне ничего в последних матчах, он не просил выпустить его на поле. За мою долгую карьеру тренера ни один игрок никогда не просил меня поставить его в стартовый состав.

Мы поговорили с Лоренцо, сказали буквально пару слов. Я не произношу длинных речей, нет смысла тратить много времени на пустые разговоры с командой. Даже Папа Римский говорил, что проповеди должны быть короче», – рассказал Раньери.

В этом сезоне Пеллегрини провел за «Рому» 20 матчей во всех турнирах – забил два гола и отдал две результативные передачи.