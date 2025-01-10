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  4. В Англию из УПЛ? Звезда сборной Украины назвал клуб мечты, и это не Судаков
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 11:11 |
1131
10

В Англию из УПЛ? Звезда сборной Украины назвал клуб мечты, и это не Судаков

Иван Калюжный хотел бы играть в «Манчестер Сити»

10 января 2025, 11:11 |
1131
10
В Англию из УПЛ? Звезда сборной Украины назвал клуб мечты, и это не Судаков
ФК Александрия. Иван Калюжный

Полузащитник национальной сборной Украины и «Александрии» Иван Калюжный назвал желаемый для себя клуб.

– На каком стадионе мира мечтаете забить гол?

– «Этихад», стадион «Манчестер Сити».

– Клуб, в котором мечтаете играть?

– «Манчестер Сити».

В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 1.2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Иван Калюжный близок к подписанию контракта с неназванным клубом УПЛ.

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Иван Калюжный Александрия Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Дмитро Вус Источник
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Комментарии 10
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Saar
"Зірка збірної України"... Калюжний🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Або Судаков..🤣🤣
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+3
potemkin78
заголовок огонь
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+1
Gargantua81
странно было бы, если бы он в качестве клуба мечты назвал Судакова
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+1
AK.228
Мечтать не вредно 
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0
Pavel_i_CO
FC "Sudakov" - це десь в Норвегії 
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0
Xvalenok03
Четыре игры и уже звезда.
Восемь игр - две звезды.
Двенадцать игр - три звезды.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
Честно я рад что вся лента пестрит Калюжным. 
Слава богу нет про Ваната Шапаренка Бражка и т.д.
А то б они как винни пух на шариках к пчелам полетели.
А так норм продолжайте спорт.юа. Сейчас мало улыбок, вы хоть стараетесь
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0
😸
А портрет мельдонівої зірки Мурзяу ще досі прикрашає спірт юа, як це символічно
Ответить
-2
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