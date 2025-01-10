Украина. Премьер лига10 января 2025, 11:11 |
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В Англию из УПЛ? Звезда сборной Украины назвал клуб мечты, и это не Судаков
Иван Калюжный хотел бы играть в «Манчестер Сити»
10 января 2025, 11:11 |
1131
10
Полузащитник национальной сборной Украины и «Александрии» Иван Калюжный назвал желаемый для себя клуб.
– На каком стадионе мира мечтаете забить гол?
– «Этихад», стадион «Манчестер Сити».
– Клуб, в котором мечтаете играть?
– «Манчестер Сити».
В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 1.2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Иван Калюжный близок к подписанию контракта с неназванным клубом УПЛ.
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Або Судаков..🤣🤣
Восемь игр - две звезды.
Двенадцать игр - три звезды.
Слава богу нет про Ваната Шапаренка Бражка и т.д.
А то б они как винни пух на шариках к пчелам полетели.
А так норм продолжайте спорт.юа. Сейчас мало улыбок, вы хоть стараетесь