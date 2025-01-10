В Англию из УПЛ? Звезда сборной Украины назвал клуб мечты, и это не Судаков

Полузащитник национальной сборной Украины и «Александрии» Иван Калюжный назвал желаемый для себя клуб.

– На каком стадионе мира мечтаете забить гол?

– «Этихад», стадион «Манчестер Сити».

– Клуб, в котором мечтаете играть?

– «Манчестер Сити».

В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 1.2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Иван Калюжный близок к подписанию контракта с неназванным клубом УПЛ.