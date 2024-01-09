Шахтеру интересен 17-летний африканец, прибывший на просмотр в Челси
Давид Одуро сейчас находится в Великобритании
Чемпион Украины «Шахтер» проявляет заинтересованность в услугах 17-летнего левого фулбека Давида Одуро, который имеет контракт с ганским клубом «Аккра Лайонс».
В настоящий момент Одуро пребывает в Великобритании, где в понедельник успел пройти фитнес-тесты в рядах «Челси» и теперь начинает просмотр в лондонском клубе.
Помимо «горняков» и «Челси» интерес к Одуро проявляет также испанский «Реал Сосьедад».
Давид Одуро первую часть текущего сезона отыграл в Гане, проведя 15 поединков и отличившись 1 забитым мячом в тамошней Премьер-лиге.
🇬🇭 David Oduro (LB) begins @ChelseaFC trials today after completing fitness tests on Monday.— Gary Al-Smith (@garyalsmith) January 9, 2024
17-y-o plays for Accra Lions in Ghana PL: good close control, quick, defends well, has a decent crossing ability on him.
Also being targeted by Shakhtar, Real Sociedad. pic.twitter.com/7xNW0GuKMO
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