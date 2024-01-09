Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтеру интересен 17-летний африканец, прибывший на просмотр в Челси
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 11:37 |
1827
0

Шахтеру интересен 17-летний африканец, прибывший на просмотр в Челси

Давид Одуро сейчас находится в Великобритании

09 января 2024, 11:37 |
1827
0
Шахтеру интересен 17-летний африканец, прибывший на просмотр в Челси
ghanasoccernet.com. Давид Одуро

Чемпион Украины «Шахтер» проявляет заинтересованность в услугах 17-летнего левого фулбека Давида Одуро, который имеет контракт с ганским клубом «Аккра Лайонс».

В настоящий момент Одуро пребывает в Великобритании, где в понедельник успел пройти фитнес-тесты в рядах «Челси» и теперь начинает просмотр в лондонском клубе.

Помимо «горняков» и «Челси» интерес к Одуро проявляет также испанский «Реал Сосьедад».

Давид Одуро первую часть текущего сезона отыграл в Гане, проведя 15 поединков и отличившись 1 забитым мячом в тамошней Премьер-лиге.

По теме:
Источник: Динамо интересуется украинским защитником, которого сватают в ОАЭ
Пойдет по пути Алабы? Реал заманивает в себе защитника Баварии
Фенербахче хочет купить Марсьяля у Манчестер Юнайтед
Шахтер Донецк Челси Реал Сосьедад трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Ghana Soccernet
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
Бокс | 08 января 2024, 23:31 0
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде

Поединок пройдет 17 февраля на Kingdom Arena в Саудовской Аравии

Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак. Он может перейти в Баварию или Байер
Футбол | 09 января 2024, 04:03 1
Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак. Он может перейти в Баварию или Байер
Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак. Он может перейти в Баварию или Байер

Игроку не нравится низкая посещаемость матчей его команды

В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
Футбол | 09.01.2024, 11:09
В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
Футбол | 08.01.2024, 21:59
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
Футбол | 08.01.2024, 14:49
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
07.01.2024, 21:31 11
Футбол
Ласицкене обвинила Минспорта россии в том, что не поедет на Олимпиаду-2024
Ласицкене обвинила Минспорта россии в том, что не поедет на Олимпиаду-2024
08.01.2024, 12:19 10
Другие виды
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
08.01.2024, 20:10 3
Футбол
Свёнтек уверенно переиграла экс-первую ракетку мира в финале United Cup
Свёнтек уверенно переиграла экс-первую ракетку мира в финале United Cup
07.01.2024, 09:50
Теннис
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
07.01.2024, 12:34 2
Футбол
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
07.01.2024, 17:21 20
Футбол
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
07.01.2024, 09:25 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем