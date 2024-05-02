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  4. Патрик ШИК: «Первая игра будет для нас ключевой»
Лига Европы
02 мая 2024, 14:48 |
169
0

Патрик ШИК: «Первая игра будет для нас ключевой»

Нападающий «Байера» поделился ожиданиями от матча с «Ромой»

02 мая 2024, 14:48 |
169
0
Патрик ШИК: «Первая игра будет для нас ключевой»
УЕФА. Патрик Шик

Чешской нападающий леверкузенского «Байера» Патрик Шик поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы 2023/24 против римской «Ромы»:

«Я не играл в свой лучший футбол, когда был в «Роме» в 2017-2020 годах. Я вернусь туда через 6 или 5 лет, поэтому, безусловно, это будет немного интересно. Я готов к этому. Я встречусь с некоторыми из моих бывших партнеров по команде, поэтому я рад, что смогу играть.

Мы точно помним полуфинальное поражение от «Ромы» с прошлого сезона, это то, что мы носим в себе. Это немного разочаровывает и, безусловно, то, за что мы хотели бы отомстить.

Первая игра будет решающей для нас с точки зрения того, как мы выступим. Потому что в первой игре вы на самом деле не можете пройти дальше, вы можете лишь упустить свой шанс. Нам нужно быть хитрыми и очень умными, чтобы достичь достойного результата в матче-реванше. У нас есть большие силы, и мы со всем хорошо справимся».

Матч «Рома» – «Байер» состоится 2 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Рома Рим Байер Лига Европы Рома - Байер Патрик Шик
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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