Ига Свёнтек – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/2 финала полька сразится против американки Мэдисон Киз (№20 WTA). Время начала поединка – не ранее 17:00 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, полька выиграла 2 матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Ариной Соболенко (№2 WTA) или Еленой Рыбакиной (№4 WTA).

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