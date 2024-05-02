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  4. Ига Свёнтек – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 мая 2024, 14:39 |
162
0

Ига Свёнтек – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Мадриде

02 мая 2024, 14:39 |
162
0
Ига Свёнтек – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

2 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/2 финала полька сразится против американки Мэдисон Киз (№20 WTA). Время начала поединка – не ранее 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, полька выиграла 2 матча.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Ариной Соболенко (№2 WTA) или Еленой Рыбакиной (№4 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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