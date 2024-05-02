Ига Свёнтек – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Мадриде
2 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В матче 1/2 финала полька сразится против американки Мэдисон Киз (№20 WTA). Время начала поединка – не ранее 17:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 4-я встреча теннисисток, полька выиграла 2 матча.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Ариной Соболенко (№2 WTA) или Еленой Рыбакиной (№4 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первая ракетка Украины рассказала о важности работы своего благотворительного фонда
Анна Зубкова поделилась горячими снимками в своем Instagram