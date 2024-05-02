В Днепре-1 прокомментировали информацию о возможной отставке Максимова

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал информацию о возможной отставке Юрия Максимова в случае ничьей или поражения в матче 27-го тура УПЛ против «Кривбасса»:

«Я разговаривал с Максимовым несколько дней назад. Мне он об отставке ничего не говорил, а говорил ли он об этом команде, не знаю. На эмоциях все может быть. Если и говорил что-то такое, то думаю, это был больше мотивационный спич.

Максимов сейчас не в очень хорошем настроении, он расстроен, но его понять можно. «Днепр-1» после зимней паузы шел на 1-2 месте с большими надеждами, хотя бы, на «бронзу». А сегодня мы ведем тяжелую борьбу за четвертое место. Мы точно не должны были проигрывать «Руху» и «Динамо», но результат, как говорится, на табло».

Матч «Днепр-1» – «Кривбасс» состоится 6 мая в 13:00 по киевскому времени.