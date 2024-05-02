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  4. В Днепре-1 прокомментировали информацию о возможной отставке Максимова
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 14:15 |
604
2

В Днепре-1 прокомментировали информацию о возможной отставке Максимова

Вячеслав Фридман пока ничего не знает

02 мая 2024, 14:15 |
604
2
В Днепре-1 прокомментировали информацию о возможной отставке Максимова
Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал информацию о возможной отставке Юрия Максимова в случае ничьей или поражения в матче 27-го тура УПЛ против «Кривбасса»:

«Я разговаривал с Максимовым несколько дней назад. Мне он об отставке ничего не говорил, а говорил ли он об этом команде, не знаю. На эмоциях все может быть. Если и говорил что-то такое, то думаю, это был больше мотивационный спич.

Максимов сейчас не в очень хорошем настроении, он расстроен, но его понять можно. «Днепр-1» после зимней паузы шел на 1-2 месте с большими надеждами, хотя бы, на «бронзу». А сегодня мы ведем тяжелую борьбу за четвертое место. Мы точно не должны были проигрывать «Руху» и «Динамо», но результат, как говорится, на табло».

Матч «Днепр-1» – «Кривбасс» состоится 6 мая в 13:00 по киевскому времени.

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Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига Днепр-1 Вячеслав Фридман Кривбасс Кривой Рог Днепр-1 - Кривбасс
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Иван Иванов
дураки
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potemkin78
сливается?
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