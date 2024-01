Мбаппе готов отказаться от бонуса лояльности, если уйдет из ПСЖ бесплатно

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе готов потерять 70–80 млн евро, если решит бесплатно уйти из парижского клуба.

Журналист Бен Джейкобс сообщает, речь идет об отказе от бонуса за лояльность.

Однако и 24-летний нападающий может и продлить контракт с ПСЖ и тогда сможет претендовать на большой бонус за лояльность.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за ПСЖ 23 матча и забил 22 гола, если учитывать все турниры.

Exclusive: Kylian Mbappe has agreed to forgo €70-80m if he leaves PSG on a free. Agreement is variable and complicated. Not as simple as just discounting his loyalty bonus, although an instalment has already been waived. If Mbappe stays he'll be entitled to this back.🇫🇷 pic.twitter.com/bjX7Rok1JC