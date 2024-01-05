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  4. Мбаппе готов отказаться от бонуса лояльности, если уйдет из ПСЖ бесплатно
Франция
05 января 2024, 23:17 | Обновлено 05 января 2024, 23:25
227
0

Мбаппе готов отказаться от бонуса лояльности, если уйдет из ПСЖ бесплатно

Форвард парижан готов потерять 70–80 млн евро

05 января 2024, 23:17 | Обновлено 05 января 2024, 23:25
227
0
Мбаппе готов отказаться от бонуса лояльности, если уйдет из ПСЖ бесплатно
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе готов потерять 70–80 млн евро, если решит бесплатно уйти из парижского клуба.

Журналист Бен Джейкобс сообщает, речь идет об отказе от бонуса за лояльность.

Однако и 24-летний нападающий может и продлить контракт с ПСЖ и тогда сможет претендовать на большой бонус за лояльность.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за ПСЖ 23 матча и забил 22 гола, если учитывать все турниры.

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трансферы Килиан Мбаппе ПСЖ трансферы Лиги 1 Бен Джейкобс
Источник Twitter
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