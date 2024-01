В среду, 3 января, состоится матч за Суперкубок Франции, в котором встретятся «ПСЖ» и «Тулуза».

Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, а «Тулуза» – национальный кубок.

Названы стартовые составы на матч за Суперкубок Франции между ПСЖ и Тулузой

The Parisian starting XI for the #TDC2023! 👊#PSGTFC pic.twitter.com/fXhFl91V9V