ПСЖ – Тулуза – 2:0. Суперкубок для парижан. Видео голов и обзор матча

Вечером 3 января на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоялся матч за Суперкубок Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза».

В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, а «Тулуза» – национальный кубок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матче за трофей «ПСЖ» уверенно победил «Тулузу» со счетом (2:0). На 3-й минуте хавбек парижан Ли Кан Ин открыл счет, а перед перерывом перевес удвоил форвард Килиан Мбаппе.

Парижане в 12-й раз в истории выиграли подобный трофей, и это рекорд. Количество титулов: ПСЖ (12), Лион (8), Реймс, Сент-Этьен (по 5), Монако (4), Нант, Бордо, Марсель (по 3), Ницца, Ренн, Лилль, Седан, Гавр и Бастия (по 1).

Читайте также: ПСЖ с голом Мбаппе обыграл Тулузу и стал обладателем Суперкубка Франции

Суперкубок Франции

Париж, Парк де Пренс, 3 января

ПСЖ – Тулуза – 2:0

Голы: Ли Кан Ин, 3, Мбаппе, 44.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Ли Кан Ин, 3 мин.

ГОЛ! 2:0. Мбаппе, 44 мин.