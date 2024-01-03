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Суперкубок Франции
ПСЖ
03.01.2024 21:45 – FT 2 : 0
Тулуза
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Франция
03 января 2024, 23:45 | Обновлено 04 января 2024, 00:08
94
0

ПСЖ с голом Мбаппе обыграл Тулузу и стал обладателем Суперкубка Франции

Парижане в 12-й раз в истории выиграли подобный трофей, и это рекорд

03 января 2024, 23:45 | Обновлено 04 января 2024, 00:08
94
0
ПСЖ с голом Мбаппе обыграл Тулузу и стал обладателем Суперкубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 3 января на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоялся матч за Суперкубок Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза».

В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, а «Тулуза» – национальный кубок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матче за трофей «ПСЖ» уверенно победил «Тулузу» со счетом (2:0).

На 3-й минуте хавбек парижан Ли Кан Ин открыл счет, а перед перерывом перевес удвоил форвард Килиан Мбаппе.

Парижане в 12-й раз в истории выиграли подобный трофей, и это рекорд.

Суперкубок Франции

Париж, 3 января

ПСЖ – Тулуза – 2:0

Голы: Ли Кан Ин, 3, Мбаппе, 44

ГОЛ! 1:0. Ли Кан Ин, 3 мин.

ГОЛ! 2:0. Мбаппе, 44 мин.

Фотогалерея матча

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (ПСЖ).
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Тулуза Суперкубок Франции по футболу ПСЖ Килиан Мбаппе Ли Кан Ин видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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