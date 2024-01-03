ПСЖ с голом Мбаппе обыграл Тулузу и стал обладателем Суперкубка Франции
Парижане в 12-й раз в истории выиграли подобный трофей, и это рекорд
Вечером 3 января на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоялся матч за Суперкубок Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза».
В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, а «Тулуза» – национальный кубок.
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В матче за трофей «ПСЖ» уверенно победил «Тулузу» со счетом (2:0).
На 3-й минуте хавбек парижан Ли Кан Ин открыл счет, а перед перерывом перевес удвоил форвард Килиан Мбаппе.
Парижане в 12-й раз в истории выиграли подобный трофей, и это рекорд.
Суперкубок Франции
Париж, 3 января
ПСЖ – Тулуза – 2:0
Голы: Ли Кан Ин, 3, Мбаппе, 44
ГОЛ! 1:0. Ли Кан Ин, 3 мин.
ГОЛ! 2:0. Мбаппе, 44 мин.
Фотогалерея матча
События матча
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