ПСЖ с голом Мбаппе обыграл Тулузу и стал обладателем Суперкубка Франции

Вечером 3 января на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоялся матч за Суперкубок Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза».

В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, а «Тулуза» – национальный кубок.

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В матче за трофей «ПСЖ» уверенно победил «Тулузу» со счетом (2:0).

На 3-й минуте хавбек парижан Ли Кан Ин открыл счет, а перед перерывом перевес удвоил форвард Килиан Мбаппе.

Парижане в 12-й раз в истории выиграли подобный трофей, и это рекорд.

Суперкубок Франции

Париж, 3 января

ПСЖ – Тулуза – 2:0

Голы: Ли Кан Ин, 3, Мбаппе, 44

ГОЛ! 1:0. Ли Кан Ин, 3 мин.

ГОЛ! 2:0. Мбаппе, 44 мин.

Фотогалерея матча