Луис ЭНРИКЕ: «Выигрывать трофеи всегда сложно»
Это первый титул для специалиста во главе ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился впечатлениями от завоевания Суперкубка Франции.
«Выигрывать трофеи всегда сложно. К таким матчам важно готовиться несколько иначе, чем к остальным, быть максимально эффективными. Я удовлетворен, и сейчас мы думаем о том, чтобы двигаться дальше, пытаться выигрывать новые трофеи.
Я никогда не бываю доволен на 100%, мы способны играть лучше. «Тулуза» была хороша в другом тайме», - коротко прокомментировал испанец итоги поединка.
Отметим, что этот трофей стал первым для специалиста на посту наставника парижан, с которыми он работает с лета 2023 года.
Видеообзор матча ПСЖ – «Тулуза» – 2:0
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