Луис ЭНРИКЕ: «Выигрывать трофеи всегда сложно»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился впечатлениями от завоевания Суперкубка Франции.

«Выигрывать трофеи всегда сложно. К таким матчам важно готовиться несколько иначе, чем к остальным, быть максимально эффективными. Я удовлетворен, и сейчас мы думаем о том, чтобы двигаться дальше, пытаться выигрывать новые трофеи.

Я никогда не бываю доволен на 100%, мы способны играть лучше. «Тулуза» была хороша в другом тайме», - коротко прокомментировал испанец итоги поединка.

Отметим, что этот трофей стал первым для специалиста на посту наставника парижан, с которыми он работает с лета 2023 года.

Видеообзор матча ПСЖ – «Тулуза» – 2:0