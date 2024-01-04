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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Выигрывать трофеи всегда сложно»
Франция
04 января 2024, 10:09 |
185
0

Луис ЭНРИКЕ: «Выигрывать трофеи всегда сложно»

Это первый титул для специалиста во главе ПСЖ

04 января 2024, 10:09 |
185
0
Луис ЭНРИКЕ: «Выигрывать трофеи всегда сложно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился впечатлениями от завоевания Суперкубка Франции.

«Выигрывать трофеи всегда сложно. К таким матчам важно готовиться несколько иначе, чем к остальным, быть максимально эффективными. Я удовлетворен, и сейчас мы думаем о том, чтобы двигаться дальше, пытаться выигрывать новые трофеи.

Я никогда не бываю доволен на 100%, мы способны играть лучше. «Тулуза» была хороша в другом тайме», - коротко прокомментировал испанец итоги поединка.

Отметим, что этот трофей стал первым для специалиста на посту наставника парижан, с которыми он работает с лета 2023 года.

Видеообзор матча ПСЖ – «Тулуза» – 2:0

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Луис Энрике ПСЖ Тулуза Суперкубок Франции по футболу трофеи
Источник French Football Weekly
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