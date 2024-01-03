ПСЖ – Тулуза. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 3 января, состоится матч за Суперкубок Франции по футболу, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Тулуза». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс», который находится в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, а «Тулуза» – национальный кубок.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

ПСЖ – Тулуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция