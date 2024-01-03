ПСЖ – Тулуза. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 января в 21:45 матч за Суперкубок Франции
В среду, 3 января, состоится матч за Суперкубок Франции по футболу, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Тулуза». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс», который находится в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, а «Тулуза» – национальный кубок.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
ПСЖ – Тулуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 3 января в 22:30 по Киеву
Sport.ua вместе с читателями определяет лучшего спортсмена года