Реал нашел «нового Крооса». Придется убедить перейти из стана соперников

Мадридский «Реал» интересуется двумя топовыми полузащитниками, сообщает El Gol Digital.

По информации источника, ими являются два португальских полузащитника «ПСЖ» Витинья и Жоау Невеш. В случае с первым, то президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи навряд ли отпустит игрока к «сливочным», которых считает соперниками. Также важным фактором является то, как «Реал» забрал у «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Мадридскому гранду придется убедить Витинья перейти в и команду.

Жоау Невеша в Мадриде рассматривают как «нового Крооса». Его стартовый ценник составляет 50 миллионов евро, нов контракте Жоау прописаны отступные в размере 120 миллионов.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» подтвердили травму ключевого защитника.