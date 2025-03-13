Реал нашел «нового Крооса». Придется убедить перейти из стана соперников
Витинья и Жоау Невеш привлекают внимание мадридского гранда
Мадридский «Реал» интересуется двумя топовыми полузащитниками, сообщает El Gol Digital.
По информации источника, ими являются два португальских полузащитника «ПСЖ» Витинья и Жоау Невеш. В случае с первым, то президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи навряд ли отпустит игрока к «сливочным», которых считает соперниками. Также важным фактором является то, как «Реал» забрал у «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Мадридскому гранду придется убедить Витинья перейти в и команду.
Жоау Невеша в Мадриде рассматривают как «нового Крооса». Его стартовый ценник составляет 50 миллионов евро, нов контракте Жоау прописаны отступные в размере 120 миллионов.
Ранее сообщалось о том, что в «Реале» подтвердили травму ключевого защитника.
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