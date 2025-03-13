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  4. Реал нашел «нового Крооса». Придется убедить перейти из стана соперников
Испания
13 марта 2025, 19:37 |
783
0

Реал нашел «нового Крооса». Придется убедить перейти из стана соперников

Витинья и Жоау Невеш привлекают внимание мадридского гранда

13 марта 2025, 19:37 |
783
0
Реал нашел «нового Крооса». Придется убедить перейти из стана соперников
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» интересуется двумя топовыми полузащитниками, сообщает El Gol Digital.

По информации источника, ими являются два португальских полузащитника «ПСЖ» Витинья и Жоау Невеш. В случае с первым, то президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи навряд ли отпустит игрока к «сливочным», которых считает соперниками. Также важным фактором является то, как «Реал» забрал у «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Мадридскому гранду придется убедить Витинья перейти в и команду.

Жоау Невеша в Мадриде рассматривают как «нового Крооса». Его стартовый ценник составляет 50 миллионов евро, нов контракте Жоау прописаны отступные в размере 120 миллионов.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» подтвердили травму ключевого защитника.

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Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Витинья (ПСЖ) Жоау Невеш Килиан Мбаппе Нассер Аль-Хелаифи Тони Кроос
Даниил Кирияка Источник: El Gol Digital
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