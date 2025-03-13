ОФИЦИАЛЬНО. В Реале подтвердили травму ключевого защитника

«Реал» в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов выбил из турнира «Атлетико». В напряженном поединке травму получил один из ключевых игроков команды Карло Анчелотти Ферлан Менди.

Игрок уже прошел медицинское обследование. По предварительным оценкам Менди пропустит 3-4 недели.

«После обследования, проведенного сегодня медицинской службой «Реала», у нашего игрока Ферлана Менди диагностировали травму двуглавой мышцы бедра левой ноги», – сообщает пресс-служба королевского клуба.

В субботу, 15 марта, «Реал» в матче Ла Лиги встретиться с «Вильярреалом». Анчелотти придется искать замену Менди. Затем наступает международная пауза и есть надежда, что Менди не пропустит много матчей «Реала». Однако участие игрока в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» под вопросом.

В текущем сезоне Ферлан Менди сыграл за «Реал» 30 матчей во всех турнирах. Отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего француза в 18 миллионов евро.