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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «ПСЖ и Барселона это просто космос»
Лига чемпионов
13 марта 2025, 19:58 |
367
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «ПСЖ и Барселона это просто космос»

Если «Арсенал» до конца марта вернет лидеров, сумеет дать бой «Реалу»

13 марта 2025, 19:58 |
367
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Мирон МАРКЕВИЧ: «ПСЖ и Барселона это просто космос»
Getty Images/Global Images Ukraine

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о повторных поединках 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу и ожиданиями от четвертьфинальных баталий в самом престижном европейском турнире:

– Я не буду оригинальным, когда скажу, что футбол в исполнении ПСЖ и «Барселоны» – это просто космос, что-то невероятное. Футбол, который заточен исключительно на атаку, когда канули в Лету скучные перетасовки в середине поля, более того с подключением даже вратаря. Это все уже вчерашний день.

– Если откровенно, то в паре ПСЖ – «Ливерпуль» вы кому отдавали предпочтение?

– Английскому гранду, хотя парижане уже в первом матче продемонстрировали фантастический уровень подготовки. Но так бывает в футболе, когда одна команда феерит, однако из–за невезения или безошибочной игры вратаря–визави уступает. Несправедливое поражение в родных стенах не выбило ПСЖ из колеи, и вчера в Манчестере гости сумели реабилитироваться и пройти дальше. Хотя, конечно, очень обидно, что такая сильная команда, как «Ливерпуль», так рано сошла с дистанции.

– Чем вы объясните феномен ПСЖ? Ведь после того, как ряды парижан покинул многолетний лидер Мбаппе, многие эксперты предрекали, что лучшие времена парижан уже позади.

– Я всегда придерживался точки зрения, что незаменимых игроков не бывает. Отошел Мбаппе – появился Дембеле. Главное, что действия парижан стали более разнообразными, сбалансированными и, поэтому, более опасными для визави. Как по мне, именно ПСЖ и «Барселона» сейчас демонстрируют невероятную интенсивность и наигранные комбинации на высоких скоростях. По стилистике они очень похожи, и хорошо, что жребий не свел эти команды в четвертьфинале.

– Однако следующий соперник «Барселоны» – «Боруссия», также является сторонником вертикального футбола, четко продуманных забеганий в свободные зоны на флангах.

– Согласен, но «Барселона» быстра как в принятии решений, так и в работе с мячом. К тому же, большинство игроков «горожан» очень молоды, и их дерзость в сложных игровых эпизодах также может пригодиться.

– Тогда, напоследок, кого в четвертьфинальных парах считаете фаворитами?

– ПСЖ и «Барселону» – однозначно. Если «Арсенал» до конца марта вернет своих лидеров, то сумеет дать бой «Реалу». Самую ожесточенную борьбу ожидаю в противостоянии «Бавария» – «Интер». В составах обоих клубов много исполнителей, которые могут сыграть как зрелищно, так и прагматично. Поэтому все будут решать мелочи.

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Лига чемпионов ПСЖ Барселона инсайд Мирон Маркевич Арсенал Лондон Реал Мадрид Ливерпуль - ПСЖ Барселона - Бенфика
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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didora
Які містяни? Який Манчестер? Як на мене то грали у Ліверпулі!!! Автор оговорився чи непро тих писав. Раніше містянами називали гравців Ман.Сіті, а тепер що і гравців Барси називають містянами???
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