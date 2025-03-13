Защитник Ливерпуля встретился с руководством ПСЖ после вылета из ЛЧ

11 марта состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли английский «Ливерпуль» и французский ПСЖ. Судьба противостояния решилась в серии пенальти, где сильнее оказались футболисты парижского клуба (1:1 общий счет, 4:1 по пенальти).

После матча журналисты увидели защитника «мерсисайдцев» Вирджила ван Дейка, который общался с президентом и спортивным директором ПСЖ – Нассером Аль-Хелаифи и Луишем Кампушем.

Изначально считалось, что футболист «Ливерпуля» может обсуждать с руководством французского клуба возможный переход, так как у защитника в конце текущего сезона истекает контракт. Оказалось, что ван Дейк встретился с функционерами, чтобы извиниться за свои слова.

В первом матче, который состоялся в Париже, спортивный директор ПСЖ был недоволен судейскими решениями и проявлял эмоции, на что Вирджил ответил: «Это вам не Лига 1». После окончания второго поединка нидерландский футболист извинился за свои слова.