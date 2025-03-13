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Лига чемпионов
13 марта 2025, 14:19 |
1383
0

Защитник Ливерпуля встретился с руководством ПСЖ после вылета из ЛЧ

Вирджил ван Дейк провел беседу с Нассером Аль-Хелаифи и Луишем Кампушем

13 марта 2025, 14:19 |
1383
0
Защитник Ливерпуля встретился с руководством ПСЖ после вылета из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

11 марта состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли английский «Ливерпуль» и французский ПСЖ. Судьба противостояния решилась в серии пенальти, где сильнее оказались футболисты парижского клуба (1:1 общий счет, 4:1 по пенальти).

После матча журналисты увидели защитника «мерсисайдцев» Вирджила ван Дейка, который общался с президентом и спортивным директором ПСЖ – Нассером Аль-Хелаифи и Луишем Кампушем.

Изначально считалось, что футболист «Ливерпуля» может обсуждать с руководством французского клуба возможный переход, так как у защитника в конце текущего сезона истекает контракт. Оказалось, что ван Дейк встретился с функционерами, чтобы извиниться за свои слова.

В первом матче, который состоялся в Париже, спортивный директор ПСЖ был недоволен судейскими решениями и проявлял эмоции, на что Вирджил ответил: «Это вам не Лига 1». После окончания второго поединка нидерландский футболист извинился за свои слова.

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Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль Ливерпуль - ПСЖ Вирджил ван Дейк Нассер Аль-Хелаифи Луиш Кампуш
Николай Титюк Источник: RMC Sport
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