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  4. ПСЖ – Тулуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Франция
03 января 2024, 17:58 |
15
0

ПСЖ – Тулуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 января в 21:45 матч за Суперкубок Франции

03 января 2024, 17:58 |
15
0
ПСЖ – Тулуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 января, состоится матч за Суперкубок Франции по футболу, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Тулуза». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс», который находится в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, а «Тулуза» – национальный кубок.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

ПСЖ – Тулуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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ПСЖ Тулуза Суперкубок Франции по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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