Франция03 января 2024, 17:58 |
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ПСЖ – Тулуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 января в 21:45 матч за Суперкубок Франции
03 января 2024, 17:58 |
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В среду, 3 января, состоится матч за Суперкубок Франции по футболу, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Тулуза». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс», который находится в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, а «Тулуза» – национальный кубок.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
ПСЖ – Тулуза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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