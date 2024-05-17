Никакого Реала? Звезда Баварии может продлить контракт с клубом

Фланговый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может продлить контракт с клубом. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Контракт Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. Ранее 26-летний канадец отказывался подписывать новое соглашение и хотел перейти в «Реал» – либо через год свободным агентом, либо уже ближайшим летом.

Однако в последнее время «Реал» слишком пассивен в своей работе над переходом Дэвиса. Это заставило защитника задуматься над тем, чтобы продлить контракт с «Баварией». Трансферная стоимость Дэвиса оценивается в 60 миллионов евро.