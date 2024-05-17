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  4. Никакого Реала? Звезда Баварии может продлить контракт с клубом
Германия
17 мая 2024, 17:31 |
480
1

Никакого Реала? Звезда Баварии может продлить контракт с клубом

Альфонсо Дэвис готов остаться в Мюнхене

17 мая 2024, 17:31 |
480
1
Никакого Реала? Звезда Баварии может продлить контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Фланговый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может продлить контракт с клубом. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Контракт Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. Ранее 26-летний канадец отказывался подписывать новое соглашение и хотел перейти в «Реал» – либо через год свободным агентом, либо уже ближайшим летом.

Однако в последнее время «Реал» слишком пассивен в своей работе над переходом Дэвиса. Это заставило защитника задуматься над тем, чтобы продлить контракт с «Баварией». Трансферная стоимость Дэвиса оценивается в 60 миллионов евро.

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Олег Дидух Источник: Sport Bild
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Gargantua
Реал переключился на Трента
а Дэвис оказался в некрасивом положении
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