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Испания
25 марта 2024, 21:41 |
1993
0

Реал согласовал контракт со звездой Баварии

Альфонсо Дэвис летом покинет Германию

25 марта 2024, 21:41 |
1993
0
Реал согласовал контракт со звездой Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис дал свое устное согласие на переход в мадридский «Реал». Об этом сообщает The Athletic.

23-летний канадец готов перейти в «Реал» и ближайшим летом, и в 2025 году в статусе свободного агента. В свою очередь, «Бавария» не хочет терять Дэвиса свободным агентом и собирается продать игрока ближайшим летом, если он не согласится подписать новый контракт.

В нынешнем сезоне на счету Дэвиса 1 гол и 3 ассиста в 31 матче за «Баварию» во всех турнирах. Стоимость защитника оценивается в 70 миллионов евро.

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Альфонсо Дэвис Бавария Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги свободный агент
Источник The Athletic
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