Реал согласовал контракт со звездой Баварии
Альфонсо Дэвис летом покинет Германию
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис дал свое устное согласие на переход в мадридский «Реал». Об этом сообщает The Athletic.
23-летний канадец готов перейти в «Реал» и ближайшим летом, и в 2025 году в статусе свободного агента. В свою очередь, «Бавария» не хочет терять Дэвиса свободным агентом и собирается продать игрока ближайшим летом, если он не согласится подписать новый контракт.
В нынешнем сезоне на счету Дэвиса 1 гол и 3 ассиста в 31 матче за «Баварию» во всех турнирах. Стоимость защитника оценивается в 70 миллионов евро.
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