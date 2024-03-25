Реал согласовал контракт со звездой Баварии

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис дал свое устное согласие на переход в мадридский «Реал». Об этом сообщает The Athletic.

23-летний канадец готов перейти в «Реал» и ближайшим летом, и в 2025 году в статусе свободного агента. В свою очередь, «Бавария» не хочет терять Дэвиса свободным агентом и собирается продать игрока ближайшим летом, если он не согласится подписать новый контракт.

В нынешнем сезоне на счету Дэвиса 1 гол и 3 ассиста в 31 матче за «Баварию» во всех турнирах. Стоимость защитника оценивается в 70 миллионов евро.