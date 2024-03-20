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  4. Ты должен сказать да или нет. Бавария поставила своей звезде ультиматум
Германия
20 марта 2024, 08:11 |
1004
0

Ты должен сказать да или нет. Бавария поставила своей звезде ультиматум

Клуб требует ответ от Альфонсо Дэвиса

20 марта 2024, 08:11 |
1004
0
Ты должен сказать да или нет. Бавария поставила своей звезде ультиматум
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Девис

Контракт левого латераля «Баварии» Альфонсо Дэвиса завершается летом 2025 года, а клуб хочет, чтобы игрок подписал новый договор или заявил, что не будет этого делать.

На футболиста претендует «Реал», но мюнхенцы не хотят просто так терять одного из своих топ-игроков.

«Мы сделали Дэвису очень конкретное и приятное предложение. На каком-то этапе он должен сказать «да» или «нет». Что касается слухов о «Реале», то мадридский клуб к нам не обращался», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль.

В нынешнем сезоне 23-летний Дэвис забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 31 матче.

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Альфонсо Дэвис Бавария Реал Мадрид трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Источник Sport Bild
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