Ты должен сказать да или нет. Бавария поставила своей звезде ультиматум
Клуб требует ответ от Альфонсо Дэвиса
Контракт левого латераля «Баварии» Альфонсо Дэвиса завершается летом 2025 года, а клуб хочет, чтобы игрок подписал новый договор или заявил, что не будет этого делать.
На футболиста претендует «Реал», но мюнхенцы не хотят просто так терять одного из своих топ-игроков.
«Мы сделали Дэвису очень конкретное и приятное предложение. На каком-то этапе он должен сказать «да» или «нет». Что касается слухов о «Реале», то мадридский клуб к нам не обращался», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль.
В нынешнем сезоне 23-летний Дэвис забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 31 матче.
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