7 украинцев – лучших бомбардиров зарубежных чемпионатов
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о голевых достижениях наших соотечественников за пределами родины
Нападающие, которые штамповали голы, что передовик продукцию, всегда ценились болельщиком. Те парни охотно купались в лучах славы, их уважало руководство, ценили партнеры по команде, они были желанными гостями на разнообразных светских мероприятиях, да и политики не сторонились (хотя, чего греха таить, отстаивали иногда, мягко говоря, весьма своеобразные взгляды). Но одно дело – голеадорствовать в родных пенатах, а совсем другое – стать лучшим бомбардиром в палестинах разной удаленности от отчего дома. Адаптация на чужбине – не самая легкая штука, но она вполне реальна. Вспомним тех наших соотечественников, кому было суждено снискать бомбардирскую славу вдали от родных мест.
1990-е: Сергей Морозов, Игорь Ниченко
В эстонском клубе «Лантана-Марлекор» в сезоне-1994/95 наиболее полно раскрыл свой бомбардирский талант уроженец Мариуполя Сергей Николаевич Морозов (не путать со старшим тезкой Сергеем Юрьевичем Морозовым). На родине он запомнился, прежде всего, по выступлениям в футболке донецкого «Шахтера» в 1980-е. Помню в частности его гол в ворота киевского «Динамо» в Киеве в 1983-м. Нападающий горняков умело использовал несогласованные действия Александра Гуйганова (к огорчению киевлян, Сергей Балтача и Владимир Бессонов в том матче не играли, поэтому и оборона динамовцев не выглядела непроходимой стеной) и Виктора Чанова и поразил цель.
Ирония футбольной судьбы: Сергей Морозов забил гол в ворота команды, возглавляемой Юрием Морозовым (это как раз был год «командировки» Валерия Лобановского в сборную страны). После «Шахтера» Сергей Николаевич защищал цвета ряда куда более скромных украинских клубов, а в первой половине 1990-х вкусил и легионерского хлеба. И в «серебряный» сезон своей «Лантаны-Марлекор» (в итоговой турнирной таблице лишь одним пунктом эта команда, переименованная по ходу чемпионата из «Николь», уступила «Флоре») в 20-ти играх забил 25 голов! Средняя результативность того сезона у украинского легионера была просто фантастической! Примечательно, что литовец Ричардас Зданчюс из «Флоры» и россиянин Сергей Афанасьев из «Ээсти Пелевкиви», занявшие в состязании снайперов соответственно 2-е и 3-е места, суммарно забили меньше (23), чем Морозов! К слову, наш соотечественник стал первым иностранцем, завоевавшим почетное звание лучшего бомбардира эстонского чемпионата.
Игорь Ниченко в полной мере проявил свои снайперские способности в Венгрии. На родине, вероятно, не только у меня он ассоциируется с «Кривбассом» начала 1990-х. В Венгрии же наш соотечественник достиг всех возможных успехов. Собрал коллекцию наград за 1-е (две), 2-е (две) и 3-е место в чемпионате, дважды становился лучшим игроком в чемпионате этой страны, а в сезоне-1995/96, защищая цвета сначала «Штадлера», а в дальнейшем «Ференцвароша», выиграл спор бомбардиров, забил 18 голов (из них 10 в составе «Фради»). Его конкуренты Ференц Орош и Тамаш Шандор отстали на 3 и 4 гола соответственно. Интересно, что 8-мью голами в составе «Штадлера» отличился в том сезоне и другой украинский легионер Вячеслав Еремеев.
2000-е: Андрей Шевченко, Сергей Кузнецов
В сезонах-1999/00 и -2003/04 нынешний глава украинского футбола Андрей Шевченко становился лучшим бомбардиром Серии А. Переехав на Апеннины, украинский форвард не стал откладывать дело пополнения бомбардирского счета в долгий ящик, а в первый же сезон стал лучшим голеадором в сильнейшей итальянской лиге. Андрей Николаевич забил 24 гола (8 с пенальти), на один забитый мяч опередив аргентинца Габриэля Омара Батистуту из «Фиорентины». Ну, и как забыть хет-трик Шевы в ворота будущего чемпиона – «Лацио» – на «Стадио Олимпико»! Бог мой, четверть столетия прошло с тех пор!
Во второй раз Шевченко выиграл спор снайперов в Серии А в сезоне-2003/04. Но та победа, вероятно, куда приятнее, ведь совпала с чемпионством «Милана». И снова на счету Андрея 24 гола (с пенальти в том сезоне украинец отличился лишь раз), и снова второй снайпер чемпионата (в тот раз им стал Альберто Джилардино из «Пармы») отстал от нашего соотечественника на один гол. В первом же матче сезона – против «Анконы» – Шевченко отличился дублем. Хотя в книге «Благородная сила: Моя жизнь, мой футбол» Андрей Николаевич с присущей себе скромностью вскользь вспоминает тот успех, вместе с тем, больше отмечает «удивительность Рики», то есть Кака, который в тот первосентябрьский день как раз дебютировал в серии А в составе «миланисти».
Уроженец Харькова Сергей Кузнецов завоевал титул лучшего бомбардира в 2006 г. в Литве, защищая цвета «Ветры» (команда тогда стала бронзовым призером чемпионата). Наш форвард в том сезоне отличился в воротах соперников 18 раз, на два гола опередив нападающего «Экранаса» из Паневежиса Мантаса Савенаса и другого украинца Илью Галюзу, тогда игравшего за «Шяуляй». 13 голов в том чемпионате забил еще один украинский легионер – Максим Морозов из клайпедского «Атлантаса».
2010-е: Александр Пищур, Адеринсола Эсеола
В 2013 г. Александр Пищур стал лучшим снайпером чемпионата Узбекистана с 19-тью голами. Тогда уроженец Чернигова защищал цвета клуба «Бунедкор». На один забитый гол украинец опередил туркменского форварда армянского происхождения Артура Геворкяна из клуба «Насаф» из Карши и на два гола «железнодорожника» из Ташкента Фархода Таджиева. Интересно, что хет-триком украинский нападающий отличился уже в 1-м туре, поразив своими голевыми достижениями «Согдиану». Правда, два из трех мячей Пищур провел с пенальти, а общий счет матча – 5:0 в пользу фаворита.
Был случай, когда наш парень забивал поровну с конкурентом в бомбардирской гонке. Так, по итогам сезона-2019 воспитанник житомирского футбола Адеринсола Эсеола стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана, разделив первую позицию с хорватом Марином Томасовым. Игроки отличились 19-тью голами каждый, однако Эсеоле для этого понадобилось 27 матчей – на четыре меньше, чем оппоненту. «Кайрат», за который играл украинец, занял 2-е место, отстав от «Астаны» на одно очко.
2020-е: Николай Ковталюк
В 2020-м лучшим бомбардиром (как, собственно, и лучшим форвардом, и лучшим легионером) чемпионата Грузии стал уроженец Самбора, ныне игрок полтавской «Ворсклы» Николай Ковталюк. Он защищал в том году цвета «Дилы» из Гори и забил не слишком много: 10 голов. За все время проведения грузинского чемпионата это самый низкий показатель для лучшего бомбардира. Однако тому есть объективное объяснение: в связи с эпидемией коронавируса, каждая команда провела не 36 игр, как обычно, а вдвое меньше. Команда из Гори, за которую забивал украинец, в итоге заняла 3-е место.
Продолжение воспоследует?
Можно, безусловно, вспомнить и других наших искусных снайперов-легионеров. Андрей Воронин в свое время разрывал 2-ю немецкую бундеслигу, Сергей Скаченко немало забивал на южнокорейских стадионах, не оставлял в покое киперов греческого чемпионата и Олег Протасов, было и множество других голеадорских достижений украинских футбольных пилигримов.
К сожалению, сейчас в Украине не утихает война, и отечественные футболисты (как, собственно, и их семьи) стремятся уехать за границу, за горы и долины – туда, где не слышно ракетно-дронового психоза орковских людоедов. Совершенно безошибочно можно прогнозировать, что количество украинских легионеров в целом и забивных форвардов в частности, в ближайшее время возрастет. Конечно, глава 2020-х еще не дописана. Артем Довбик лидирует в списке бомбардиров чемпионата Испании за два тура до окончания сезона. Таким образом, украинские болельщики вполне могут рассчитывать на продолжение. Искренне верю, что оно не заставит себя долго ждать…
Алексей РЫЖКОВ
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