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Италия
17 мая 2024, 16:40 | Обновлено 17 мая 2024, 16:41
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0

Аллегри уладил конфликт с журналистом, которому угрожал

Конфликт между тренером «Ювентуса» и Гвидо Вачиаго остался в прошлом

17 мая 2024, 16:40 | Обновлено 17 мая 2024, 16:41
91
0
Аллегри уладил конфликт с журналистом, которому угрожал
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» уладил свой конфликт с директором издания Tuttosport Гвидо Вачиаго, которому он угрожал после победы над «Аталантой» в финале Кубка Италии.

Совместное заявление сторон опубликовал ресурс Ansa:

«Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и директор Tuttosport Гвидо Вачиаго заявляют о том, что после личного разговора, они уладили досадную ситуацию, в которую были вовлечены, и сделали это в духе сотрудничества и в духе ответственности.

Аллегри сожалел о том, что случилось в среду вечером, объяснил, что не был намерен угрожать и оскорблять Вачиаго. Атмосфера дружелюбности между ними восстановлена, как и чувство максимального уважения, человеческого и профессионального».

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Массимилиано Аллегри Ювентус
Олег Дидух Источник: ANSA
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