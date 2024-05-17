Аллегри уладил конфликт с журналистом, которому угрожал

Главный тренер «Ювентуса» уладил свой конфликт с директором издания Tuttosport Гвидо Вачиаго, которому он угрожал после победы над «Аталантой» в финале Кубка Италии.

Совместное заявление сторон опубликовал ресурс Ansa:

«Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и директор Tuttosport Гвидо Вачиаго заявляют о том, что после личного разговора, они уладили досадную ситуацию, в которую были вовлечены, и сделали это в духе сотрудничества и в духе ответственности.

Аллегри сожалел о том, что случилось в среду вечером, объяснил, что не был намерен угрожать и оскорблять Вачиаго. Атмосфера дружелюбности между ними восстановлена, как и чувство максимального уважения, человеческого и профессионального».