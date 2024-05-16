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  4. Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
Англия
16 мая 2024, 14:49 |
397
1

Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»

Вингер «Челси» прокомментировал свое повреждение

16 мая 2024, 14:49 |
397
1
Михаил МУДРИК: «К сожалению, сезон для меня окончен»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал свое повреждение и поблагодарил болельщиков за поддержку:

«К сожалению, этот сезон для меня закончен. Спасибо вам всем, спасибо за ваши сообщения. Я чувствую себя лучше, увидимся в следующем сезоне, «синие». Это часть игры, разве не так?».

Напомним, в перенесенном матче 34-го тура Английской Премьер-лиги против «Брайтона» Михаил Мудрик столкнулся головами с Тариком Лемпти и получил повреждение. Есть подозрение, что у 23-летнего футболиста сотрясение мозга.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 41 матч за «Челси», отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее Маурисио Почеттино объяснил, почему украинец не сможет сыграть в последнем туре АПЛ.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма травма головы сотрясение мозга
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Slunkoo
Dla chelsea eto nepotera dla sbornoj navernoe da
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