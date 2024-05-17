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Чемпионат Украины
Минай
19.05.2024 15:30 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 17:03 | Обновлено 17 мая 2024, 17:08
58
0

Минай – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 мая в 15:30 матч 29-го тура УПЛ

17 мая 2024, 17:03 | Обновлено 17 мая 2024, 17:08
58
0
Минай – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Минай» и «Колос» Ковалевка.

Игра пройдет в Минае на стадионе «Минай». Матч начнется – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Минай» в турнирной таблице УПЛ занимает 15-е место, имея в активе 22 очка. У «Колоса» 12-я позиция и 29 набранных пунктов.

Видеотрансляцию поединка «Минай» – «Колос» в перекличке всех матчей тура проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Минай – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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