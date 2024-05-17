В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Минай» и «Колос» Ковалевка.

Игра пройдет в Минае на стадионе «Минай». Матч начнется – в 15:30.

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«Минай» в турнирной таблице УПЛ занимает 15-е место, имея в активе 22 очка. У «Колоса» 12-я позиция и 29 набранных пунктов.

Видеотрансляцию поединка «Минай» – «Колос» в перекличке всех матчей тура проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Минай – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция