Минай – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 мая в 15:30 матч 29-го тура УПЛ
В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Минай» и «Колос» Ковалевка.
Игра пройдет в Минае на стадионе «Минай». Матч начнется – в 15:30.
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«Минай» в турнирной таблице УПЛ занимает 15-е место, имея в активе 22 очка. У «Колоса» 12-я позиция и 29 набранных пунктов.
Видеотрансляцию поединка «Минай» – «Колос» в перекличке всех матчей тура проводит УПЛ ТВ.
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).
Минай – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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