Украина. Премьер лига17 мая 2024, 17:09 | Обновлено 17 мая 2024, 18:02
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Минай – Колос
Поединок пройдет 19 мая в 15:30 в Минае
17 мая 2024, 17:09 | Обновлено 17 мая 2024, 18:02
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В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Минай» и «Колос» Ковалевка.
Игра пройдет в Минае на стадионе «Минай». Матч начнется – в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Минай» в турнирной таблице УПЛ занимает 15-е место, имея в активе 22 очка. У «Колоса» 12-я позиция и 29 набранных пунктов.
Видеотрансляцию поединка «Минай» – «Колос» в перекличке всех матчей тура проводит УПЛ ТВ.
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