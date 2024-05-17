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Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 17:09 | Обновлено 17 мая 2024, 18:02
123
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Минай – Колос

Поединок пройдет 19 мая в 15:30 в Минае

17 мая 2024, 17:09 | Обновлено 17 мая 2024, 18:02
123
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Минай – Колос
УПЛ

В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Минай» и «Колос» Ковалевка.

Игра пройдет в Минае на стадионе «Минай». Матч начнется – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Минай» в турнирной таблице УПЛ занимает 15-е место, имея в активе 22 очка. У «Колоса» 12-я позиция и 29 набранных пунктов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию поединка «Минай» – «Колос» в перекличке всех матчей тура проводит УПЛ ТВ.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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