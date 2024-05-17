Арне СЛОТ: «Может ли Пушич заменить меня в Фейеноорде? Неприятный вопрос»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот, который после завершения сезона переберется в «Ливерпуль», где заменит во главе команды Юргена Клоппа, заявил прессе, что был бы рад видеть своим преемником в Роттердаме Марино Пушича – своего экс-ассистента, а ныне коуча «Шахтера».

«Я не видел финал Кубка Украины, но я разговаривал по телефону с Пушичем через час или два после матча. Ждал ли я, что он добьется успеха в Украине? Конечно, по двум причинам. Он великолепный тренер и замечательный человек».

«Может ли Пушич заменить меня в «Фейеноорде»? Это довольно неприятный вопрос. Я считаю, что как нынешнему главному тренеру команды мне нужно как можно меньше говорить о своих преемниках. Скажу так: все знают мои отношения с Марино, насколько они хорошие. Насколько хорошо я отношусь к нему как к человеку и как к тренеру».

«Итак, мне бы очень хотелось, чтобы именно он был тем самым [преемником]. И мне бы очень хотелось, чтобы «Фейеноорд» сумел найти такого хорошего тренера, как Марино Пушич. Но будет это сам Марино Пушич или кто-то другой, решать уже руководству клуба», – сказал Слот.

Ранее сообщалось, что Слот звал Пушича войти в его тренерский штаб в «Ливерпуле», однако боснийский специалист отказался, решив остаться в «Шахтере».